La Mojonera (Almería) decreta un día de luto oficial el lunes por el asesinato de una vecina del municipio

LA MOJONERA (ALMERÍA), 3 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de La Mojonera (Almería) ha decretado un día de luto oficial el próximo lunes 6 de octubre por el asesinato de una mujer de 35 años, cuyo cuerpo fue hallado este jueves sobre las 20,30 horas con varias puñaladas en plena vía pública de la calle Lavadero, junto a una zona de invernaderos.

Las banderas ondearán a media asta en todos los edificios municipales y a las 12,00 horas se guardará un minuto de silencio en la Plaza de la Iglesia.

En un comunicado, la corporación municipal ha condenado de manera "firme y rotunda" este crimen y ha trasladado su "más sentido pésame" a la familia y allegados de la víctima.

Asimismo, ha apelado a la "responsabilidad, la prudencia y el respeto", y ha rechazado "cualquier intento de utilizar una tragedia de esta magnitud con fines políticos, partidistas o de generar alarma social con informaciones no confirmadas".

El Consistorio ha expresado además su "plena confianza" en la labor de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, en los investigadores y en la justicia, que ya trabajan para esclarecer lo sucedido.

"Nuestro compromiso está en acompañar a la familia de la víctima y en garantizar la serenidad y la unidad de todo el municipio ante esta dolorosa pérdida", concluye el comunicado.