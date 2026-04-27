Montero remarca que "recuperará la sanidad pública" frente al modelo "que privatiza" de Moreno

La secretaria general del PSOE-A y candidata a la Presidencia de la Junta, María Jesús Montero durante su intervención en un acto público. Imagen de archivo. - C.G. - Europa Press

ALMERÍA 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSOE-A y candidata la Presidencia de la Junta, María Jesús Montero, ha remarcado este lunes su compromiso por "recuperar la sanidad pública" frente al modelo "que privatiza" de Juanma Moreno.

"Los ciudadanos se juegan en estas elecciones andaluzas si quieren o no tener una sanidad pública de calidad para todo el mundo y unos servicios públicos que permitan que nuestra clase media siga creciendo teniendo mayor poder adquisitivo y mayor capacidad de desarrollar su proyecto vital", ha subrayado Montero en una entrevista en Onda Cero Almería según informan desde el PSOE-A.

En esta línea, la candidata socialista ha pedido al presidente de la Junta y candidato por el PP-A a la reelección que "cuente en que dirección va" el modelo sanitario de la comunidad. Un modelo, que según Montero aludiendo a declaraciones de Moreno sobre "el lío" en la reforma del sistema, "va a provocar malestar entre los usuarios y profesionales".

Frente a esto, Montero ha defendido el compromiso del PSOE-A en reducir las listas de espera ante las derivaciones de pacientes "a otras comunidades". En este sentido, ha señalado que algunos ciudadanos de Almería "están siendo derivados a Murcia". Asimismo, la candidata socialista se ha comprometido a reducir las listas de espera en el sistema de dependencia.

"Mi compromiso cuando sea presidenta de la Junta es justo quitar esa lista de espera y atender a la gente, tal como marca la ley, en un plazo máximo de seis meses", ha subrayado Montero, a la par que ha mostrado su apoyo a las trabajadoras de ayuda a domicilio.

"Si las empresas tienen importantes beneficios, tiene toda la lógica que los trabajadores aspiren a tener unos mejores salarios, mejores condiciones laborales, a que se tengan en cuenta, en definitiva, sus derechos", ha afirmado.

Montero ha puesto el foco en las clases medias a las que ha señalado como "empobrecidas" a raíz de la gestión de los servicios públicos por parte del Gobierno andaluz. "Quien tiene dinero se puede pagar las prestaciones y quien no, se tiene que endeudar o hacer lo imposible para pagarse una intervención quirúrgica o la universidad", ha aseverado.

Por otro lado, Montero ha subrayado su defensa al proceso de regularización extraordinaria de personas migrantes impulsada por el Gobierno Central. La secretaria general del PSOE-A ha calificado la medida como "imprescindible" para que las personas "que ya conviven con nosotros participen en derechos y obligaciones".

Asimismo, ha lamentado "las muchas mentiras" alrededor de las críticas a la medida, y ha señalado al PP por formar parte de "discursos de odio y xenofobia muy peligrosos que quieren homologar a la persona inmigrante con una persona delincuente".