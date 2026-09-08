Montero urge explicaciones de la Junta ante el incendio de Los Gallardos: "Es evidente que falló el operativo"

Archivo - La secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, durante su visita al puesto de mando avanzado del incendio forestal de Los Gallardos (Almería). - Francisco J. Olmo - Europa Press - Archivo

ALMERÍA 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSOE-A y parlamentaria andaluza, María Jesús Montero, ha urgido insistido en la creación de una comisión de investigación sobre el incendio forestal de Los Gallardos (Almería) en la que la Junta de Andalucía ofrezca una explicación "clara y contundente" sobre el siniestro, que se ha cobrado la vida de 15 personas tras confirmarse un último fallecimiento este martes.

"Es evidente que falló el operativo inicial y la coordinación de la Junta de Andalucía en las primeras horas del incendio", ha trasladado la dirigente del PSOE-A a través de su perfil en la red social 'X', recogido por Europa Press, el que recalca que "ante una catástrofe de estas dimensiones es necesario dar respuestas".

Montero ha incidido en que los familiares de las víctimas "exigen una investigación adecuada, exhaustiva y transparente" de lo ocurrido, por lo que una comisión "es de justicia tras tantas pérdidas humanas y ambientales", dado que el incendio arrasó unas 5.200 hectáreas de terreno en cinco términos municipales.

"¿A qué teme el presidente de la Junta cuando se opone frontalmente a la creación de una comisión de investigación sobre este incendio de Almería?", se ha cuestionado la líder del PSOE andaluz, para quien cada una de las vidas perdidas "exigen una explicación" en el Parlamento sobre cómo se actuó.

Con ello, ha lamentado "profundamente" este último fallecimiento ligado al incendio, el de la mujer británica que llevaba casi dos meses ingresada en el Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla, quien "llevaba 20 años viviendo en España y trabajaba como cuidadora de personas mayores en Bédar", según ha recordado.