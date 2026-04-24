Montero ve intento de "amedrentar" que EEUU baraje sacar de la OTAN a España por estar "en lado correcto de la historia"

La secretaria general del PSOE-A y candidata a la Presidencia de la Junta de Andalucía, María Jesús Montero, este viernes - MARIAN LEON-EUROPA PRESS

ALMERÍA 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSOE-A, candidata a la Presidencia de la Junta de Andalucía y exvicepresidenta primera del Gobierno central, María Jesús Montero, ha considerado este viernes un intento de "amedrentar" las filtraciones que apuntan a que el Pentágono explora la suspensión de España como miembro de la OTAN por el hecho de que se ha situado en el "lado correcto de la historia".

En declaraciones a los medios de comunicación en Almería, Montero ha considerado que la mayoría de los españoles están "muy orgullosos del papel que está jugando" el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ante un conflicto internacional donde en vez de acudirse a "la vía del diálogo, de la palabra y del entendimiento, se va directamente a impulsar una guerra ilegal que solo trae sufrimiento, dolor y víctimas, sobre todo niños, mujeres y personas con dificultades que están siendo masacradas en sus lugares de origen".

"Yo echaría poca cuenta a cuestiones que no tienen más trascendencia que intentar disuadir y amedrantar a aquellos países que quieran seguir la estela de España", ha indicado Montero acerca de esas filtraciones sobre el Pentágono.

Ha defendido la actitud "con valentía y decisión" de Pedro Sánchez, "colocándonos en el lado correcto de la historia", y que no gusta a esos "poderosos que creen que el mundo les pertenece".

Para Montero, el presidente del Gobierno ha demostrado que "no va a humillar ni a poner de rodillas a un país como España por el hecho de que haya otros mandatarios que consideren que ellos pueden, cuando quieran y como quieran, iniciar un conflicto bélico con consecuencias como las pérdidas de vida".

Ha expresado que está "muy orgullosa del papel que está jugando" Pedro Sánchez y de que el Gobierno central "tuviera clara la posición de que iba a cumplir el compromiso de gasto militar del 2 por ciento y, por tanto, no iba a ir al 5 por ciento que pedía la OTAN por una razón muy sencilla, porque ese dinero compite con la sanidad pública, con la educación, con la revalorización de las pensiones o con las ayudas a los agricultores con motivo de las inundaciones".

Ha denunciado que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, "pretende dirigir el mundo desde la Casa Blanca sin tener en cuenta la opinión de los demás y por la ley del más fuerte", algo que Pedro Sánchez "no va a aceptar".