Abascal critica "oposición" de Moreno a pactos PP-Vox y a la "prioridad nacional"

El presidente de Vox, Santiago Abascal, este viernes, en Ayamonte (Huelva) - VOX

AYAMONTE (HUELVA), 24 (EUROPA PRESS)

El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha criticado este viernes que el presidente de la Junta de Andalucía y candidato del PP-A a la reelección, Juanma Moreno, se "oponga" a los pactos en otras comunidades entre PP y Vox y al concepto de "prioridad nacional".

En declaraciones a los medios de comunicación en Ayamonte (Huelva) en el marco de la precampaña electoral por los comicios andaluces del 17 de mayo, Abascal también ha dicho que si Vox fuera decisivo en la comunidad, esto es, que el PP-A perdiera la mayoría absoluta, y se abriera un proceso de negociación, reclamar consejerías en el Gobierno andaluz no sería "lo más importante", sino el cambio de políticas.

Ha reprochado a Juanma Moreno que se oponga "a los pactos del Partido Popular y Vox en Extremadura y en Aragón" y critique el contenido de los acuerdos: "Se opone a la prioridad nacional de los andaluces en su propia tierra, en el acceso a las ayudas sociales y a la vivienda pública", porque el PP andaluz "no quiere impuestos bajos y no quiere proteger al campo frente a Mercosur y frente al fanatismo verde, cosa que sí van a hacer los gobiernos de Aragón y de Extremadura".

"Lo que quiere el Partido Popular de Andalucía es, muy claro, seguir arrancando olivos para poner placas solares; quiere impuestos muy altos para seguir teniendo un gran gasto político, y quiere seguir teniendo un corazón muy grande para los de fuera y muy pequeño para los de dentro, como ha demostrado en la gestión de las políticas sanitarias, que son una continuidad absoluta de las políticas sanitarias del PSOE, lo que se comprueba en las listas de espera y con el cribado del cáncer de mama, que ha significado un drama para muchas mujeres", ha añadido.

Respecto a si Vox pediría consejerías en el Gobierno andaluz en el caso de sentarse a negociar con el PP-A si este partido no lograra revalidar la mayoría absoluta en las elecciones del 17 de mayo, Abascal ha señalado que no van a hablar de consejerías, como no lo hicieron en las negociaciones en Aragón y Extremadura, sino que esperan "al final de los pactos".

Ha indicado que si se diera ese escenario en Andalucía, Vox hablaría de "un cambio de rumbo en determinadas políticas", en relación a las ayudas a la gente del campo y a los jóvenes, sobre bajadas fiscales o de la prioridad nacional para poner a los andaluces "en primer lugar".

Santiago Abascal ha señalado que para aplicar estas políticas, puede que Vox tenga "más preferencias por algunas consejerías, pero no es lo principal ni lo esencial".

