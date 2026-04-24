Adelante Andalucía presenta una ley contra el cáncer con plazos máximos para iniciar un tratamiento y reconstruir mamas

Adelante Andalucía presenta una propuesta de ley contra el cáncer. - ADELANTE ANDALUCÍA

CÁDIZ 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

Adelante Andalucía ha presentado este viernes una propuesta de Ley Andaluza contra el Cáncer basada en un decálogo que garantizaría "un tratamiento y acompañamiento de alta calidad" para los pacientes y sus familiares, y entre cuyas principales medidas se encuentran un plazo máximo de 21 días para iniciar el tratamiento tras el diagnóstico, y 90 días para la reconstrucción de mamas.

El candidato de Adelante a la presidencia de la Junta en las elecciones del próximo 17 de mayo, José Ignacio García, ha presentado esta iniciativa en una atención a medios en Cádiz junto a la presidencia de la asociación de mujeres con cáncer de mama Amama, Ángela Claverol.

Según ha informado Adelante en una nota, la formación andalucista también respalda en su propuesta de ley la investigación sanitaria como "uno de los principales pilares", con una inversión mínima del 2,5% del presupuesto sanitario.

Asimismo, propone la "cobertura total de todos los productos relacionados con el cáncer, la prestación de asistencia psicológica pública para pacientes y familiares, garantías de inserción laboral y el acceso a vivienda cercana al hospital para acompañantes de niños y niñas con cáncer".

Además, a raíz del "escándalo" de los cribados detectado en la sanidad pública andaluza, Adelante Andalucía ha incluido una disposición que establece "la responsabilidad de la administración pública ante posibles errores".

"Necesitamos también que cuando haya problemas, como el cribado de cáncer de mama u otro tipo de problemas que haya provocado la administración, ésta no haga pasar por un calvario judicial a asociaciones y a personas, como las mujeres de Amama, para las reclamaciones patrimoniales", ha expuesto José Ignacio García, quien ha subrayado así que desde Adelante piden "empatía" y "humanidad" a la Junta de Andalucía.

De igual modo, desde Adelante apuestan por un sistema de cribados de cáncer "100% público", e incluye en su ley "un impuesto a los beneficios de las empresas sanitarias, de la sanidad privada, que iría automáticamente e íntegramente dedicado a la investigación contra el cáncer", según ha detallado José Ignacio García, quien se ha preguntado "quién puede estar en contra de estos puntos".

Asimismo, ha defendido que este tema va "más allá de cuestiones partidistas", mientras que Ángela Claverol ha realizado un llamamiento a la población andaluza para defender la sanidad pública. "Creo que somos los millones de andaluces quienes tenemos que luchar por la sanidad pública, porque no se trata de partidos políticos", ha manifestado la presidenta de Amama, según informa Adelante en su nota.

"Los pacientes oncológicos aquí en Andalucía queremos vivir, y de esta manera cada vez parece más difícil llegar a tus citas, a las pruebas. No podemos esperar tanto tiempo para un TAC, para una resonancia. No podemos estar pendientes de que nos llamen por teléfono, de que nos manden la carta de la cita, que luego nos quiten la cita. Así no se puede vivir", ha concluido Ángela Claverol.

