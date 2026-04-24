El PP ganaría en Sevilla con 8-9 escaños y el PSOE lograría 5-6, mientras que Adelante tendría 2 y Vox 1-2, según el CIS

Archivo - Una persona deposita su voto en Sevilla. Imagen de archivo. - Joaquin Corchero - Europa Press - Archivo

SEVILLA 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

El PP podría volver a ganar en Sevilla en las próximas elecciones andaluzas del 17 de mayo y sumaría un máximo de nueve escaños, mientras que el PSOE alcanzaría entre cinco y seis. Por su parte, Adelante Andalucía lograría dos, Vox entre uno y dos y Por Andalucía solo uno.

Así se desprende de la encuesta preelectoral que de cara a los comicios autonómicos del 17 de mayo ha publicado el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) este viernes, a una semana de que comience oficialmente la campaña electoral, que refleja que el PP podría obtener entre ocho y nueve diputados, por lo que podría aumentar un escaño o mantenerse en los ocho que obtuvo en la provincia el 19 de junio de 2022. El PSOE, que logró seis diputados por Sevilla, podría volver a obtener los mismos o, incluso, perder uno.

Según el documento, consultado por Europa Press y realizado entre los pasados días 10 y 18 de abril con una muestra total de 8.017 entrevistas , Adelante Andalucía, que en el referido año obtuvo un escaño en la provincia, podría llegar a obtener ahora uno más, adelantando a Vox como tercera fuerza política, lugar que esta formación ostentó en la provincia en las últimas elecciones andaluzas. Este último conjunto podría ahora perder un escaño, respecto a los dos que logró en los últimos comicios.

Por Andalucía --la coalición de IU, Podemos y Movimiento Sumar, entre otras fuerzas de izquierdas--, en la provincia sevillana lograría un escaño, por lo que mantendría lo ya registrado en 2022.

De cara a la cita con las urnas del próximo 17 de mayo, el CIS pronostica que el PP ganaría las elecciones en la provincia con el 39,7 % de los votos, un aumento respecto al 38,15 % que obtuvo en 2022, y una ventaja de 11,2 puntos respecto al PSOE, que lograría el 28,5 % de los sufragios y se mantendría en el mismo nivel que en los últimos comicios, cuando logró un 28,84 %.

En tercer lugar se situaría Adelante Andalucía, con el 11,8 % de los votos, un notable aumento respecto al 6,27% que tuvo en la provincia anteriormente; le seguiría Vox con el 8,3 % y una disminución de 2,6 puntos respecto al 2022 y Por Andalucía con el 7,6 %, una bajada respecto al 8,65 % del respaldo en las últimas. Por su parte, Se Acabó La Fiesta (SALF) en Andalucía obtendría un 1,6 % de los sufragios.

En términos de voto directo en la encuesta, el PP obtendría un 33,2 por ciento de los sufragios, el PSOE un 24,5 % y Adelante Andalucía un 10,5 %. Los intervalos de estimación muestran, no obstante, entre el 39,4 y el 40,1 para el PP, entre el 28,1 y 28,8 para el PSOE y entre el 11,7 y 12,0 para Adelante Andalucía.

En contexto regional, el PP-A podría volver a ganar con una mayoría absoluta de hasta 59 diputados y obtendría el 43,6% de los votos, además de una ventaja de casi 20 puntos sobre el PSOE-A, que concentraría el 25,8% de los sufragios y tendría entre 27 y 34 diputados.

