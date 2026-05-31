Muere un hombre de 71 años en un accidente de tractor en Fiñana (Almería)

Un tractor realiza tareas de labranza en un olivar.
Un tractor realiza tareas de labranza en un olivar. - JUNTA DE ANDALUCÍA
Europa Press Andalucía
Publicado: domingo, 31 mayo 2026 14:03
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FIÑANA (ALMERÍA), 31 (EUROPA PRESS)

Un hombre de 71 años de edad ha fallecido este domingo, 31 de mayo, tras sufrir un accidente de tractor en la localidad almeriense de Fiñana.

Según ha informado el Servicio de Emergencias 112 Andalucía, el suceso se ha producido en unos terrenos del paraje La Heredad, cuando la víctima ha quedado atrapada en el vehículo agrícola tras sufrir un accidente sobre las 11,20 horas.

Tal y como ha precisado el servicio perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía, adscrita a la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta, al lugar se han desplazado efectivos de Guardia Civil, Bomberos del Consorcio del Poniente para liberarlo del tractor, junto con Policía Local y los servicios de emergencias del Servicio Andaluz de Salud.

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