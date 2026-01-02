El municipio de Lubrín (Almería) inaugura su nueva ruta gastrominera ligada al patrimonio minero y geológico

Acto de inauguración de la nueva ruta gastrominera de Lubrín (Almería). - SUBDELEGACIÓN

LUBRÍN (ALMERÍA), 2 (EUROPA PRESS)

El secretario de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales, Antonio Hernando, ha inaugurado, junto al alcalde de Lubrín (Almería), Domingo Ramos, la nueva ruta gastrominera de la localidad.

El proyecto forma parte de la segunda fase de un programa de desarrollo sostenible impulsado por el consistorio lubrinense que gira en torno al patrimonio minero y la riqueza geológica del municipio, según ha trasladado la Subdelegación del Gobierno en una nota.

La ruta está asociada al Centro de Interpretación Geominero, en funcionamiento desde el pasado verano. "Hablamos de un proyecto que pretende recuperar historia, memoria y patrimonio", ha declarado Vera.

Otras actuaciones como la futura visita a una mina, rutas de turismo activo, degustaciones y jornadas gastronómicas se encuentran en fase de planeamiento y permisos, "dada la especial característica de las actuaciones relacionadas con la minería".

Ambos proyectos, el centro de interpretación y esta ruta gastrominera, están desarrollados en el marco de los Planes de Sostenibilidad Turística en Destino (PSTD) del Gobierno de España, financiados con fondos Next Generation EU, en colaboración con la Junta de Andalucía y gestión de la Mancomunidad de Municipios del Levante almeriense.

La ruta gastronómica cuenta con el apoyo de los productores agroalimentarios locales y de los establecimientos de restauración de la zona. Las intervenciones llevadas a cabo se han realizado en el Coto Peón o Atalaya, donde se ubicaba la principal zona minera de Lubrín.

La minería marcó la etapa de "mayor esplendor" de la historia de Lubrín. Se inició a finales del siglo XIX y tuvo un "segundo resurgir" a mediados del pasado siglo XX.

Como trata de señalar esta nueva ruta, la diversidad geológica de la zona es un "referente internacional", con dos zonas declaradas puntos de interés geológico nacional: gneis y metabasitas.

"La alimentación ha sido clave, especialmente en la etapa de mayor actividad económica y la riqueza y variedad de productos y la tradición gastronómica son parte imprescindible de la historia de nuestro municipio", ha subrayado el alcalde.

Asimismo, Ramos ha señalado que los platos de esta ruta gastrominera son aquellos con los que se alimentaban los mineros "en los momentos de mayor auge de la minería en la zona".