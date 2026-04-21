Níjar (Almería) aprueba por unanimidad una moción para crear aparcamientos y mejorar la movilidad en San José

Pleno ordinario del Ayuntamiento de Níjar (Almería). - AYUNTAMIENTO DE NÍJAR

NÍJAR (ALMERÍA), 21 (EUROPA PRESS)

El Pleno del Ayuntamiento de Níjar (Almería) ha aprobado este martes por unanimidad una moción presentada por la asociación vecinal de San José y el Pozo de los Frailes para instar al Consistorio a habilitar nuevas zonas de aparcamiento en San José o en sus inmediaciones y a estudiar medidas de movilidad disuasoria en este núcleo del Parque Natural Cabo de Gata-Níjar.

El texto reclama al Ayuntamiento que procure "con la mayor celeridad posible" nuevas bolsas de aparcamiento y la racionalización del estacionamiento ya existente "para compensar la pérdida de capacidad" tras la desaparición de solares que se utilizaban de hecho como zonas para aparcar.

La moción también plantea estudiar e implantar un sistema de aparcamiento disuasorio en el acceso a San José, acompañado de un servicio de transporte lanzadera u otra fórmula de movilidad "colectiva y sostenible".

Además, el acuerdo aprobado insta al Ayuntamiento a diseñar estas medidas con criterios de sostenibilidad ambiental, protección del parque natural, reducción de emisiones y limitación progresiva del tráfico de vehículos de combustión en las zonas de mayor sensibilidad ecológica y en áreas urbanas que tienden a la peatonalización.

La iniciativa recoge igualmente la apertura de un proceso de diálogo y participación con asociaciones vecinales y colectivos sociales, así como con representantes del sector turístico y comercial de San José y otras administraciones competentes, con el objetivo de consensuar las soluciones "más adecuadas y eficaces" y crear una mesa de seguimiento de movilidad.

Junto a ello, la moción reclama que, "con carácter urgente", se realice un estudio técnico de necesidades de estacionamiento y movilidad en San José, especialmente de cara a la Semana Santa y a la temporada alta de verano, para identificar posibles parcelas, espacios o zonas aptas para su habilitación provisional o permanente como aparcamiento, así como para incluir un análisis de la capacidad de carga del núcleo urbano.

EL PSOE PIDE SOLUCIONES PARA ESTE VERANO

La concejala-delegada del Área de Alcaldía, Economía y Hacienda, María del Mar Calatrava, ha avanzado el apoyo del PP a la moción y ha defendido que el equipo de gobierno ha trabajado "desde el inicio de la legislatura" con la Junta de Andalucía, el parque natural y la asociación de empresarios del parque para buscar soluciones a la movilidad, aunque ha reconocido que "no es una cuestión fácil" por las limitaciones de suelo en este espacio protegido.

La concejala del PSOE Esperanza Pérez Felices ha replicado que este problema se conocía "hacía bastante tiempo" y ha reclamado concretar "qué actuaciones" se han hecho y "cuál va a ser la solución en este verano", al considerar que San José es una zona "especialmente atractiva para el turismo" y con una gran afluencia de vehículos.

Además, ha defendido que las peticiones vecinales son "razonables" y ha advertido de que, "si ahora estamos sin solución es porque alguien no se pone de acuerdo" o "no quiere buscar una solución para dar una solución al turismo".

En respuesta a estas críticas, Calatrava ha reprochado a la edil socialista que no adoptara medidas cuando se promovió la construcción en la parcela "que se estaba utilizando como aparcamiento en San José".

Frente a ello, ha asegurado que el gobierno municipal ha trabajado "dos o tres años" para conseguir la cesión de una parcela de más de 6.000 metros cuadrados en la calle Aguamarina para este fin.

Por su parte, el alcalde de Níjar, José Francisco Garrido, ha cerrado el debate al defender que el equipo de gobierno ya tiene "un plan" para mejorar la movilidad en el parque natural, con un nuevo contrato de transporte público que espera que "durante el año 2027 sea una realidad".

Además, ha apostado por medidas que hagan "más factible el transporte sostenible dentro del parque" y por habilitar aparcamientos "adecuados a la capacidad de carga" de las calas más visitadas, si bien ha advertido de que la legislación ambiental limita las opciones y obliga a centrar las soluciones en nuevas bolsas de estacionamiento dentro de las zonas urbanas de los pueblos de la costa.

PP Y VOX APRUEBAN UNA MOCIÓN PARA RECLAMAR SOLUCIONES HÍDRICAS

Asimismo, el Pleno ha aprobado una segunda moción, en este caso a iniciativa del PP, con los votos favorables de PP y Vox y el voto en contra del PSOE, relativa a las necesidades de agua.

Mediante este texto, la corporación ha instado al Gobierno central a dar respuestas "satisfactorias de forma permanente y definitiva" a las "históricas reclamaciones" de inversiones en infraestructuras hídricas y de una "adecuada gestión pública" por parte de sus entes instrumentales.

Entre los acuerdos recogidos en la iniciativa, se incluye la defensa de los trasvases como mecanismo "cierto y seguro" dentro de una "estrategia hídrica completa para la agricultura", así como la "necesidad urgente" de reforzar las medidas de apoyo a los regantes y al resto de usuarios del agua en materia de eficiencia, regulación y digitalización.

La moción también reclama agilizar la mejora y ampliación de la desaladora de Carboneras e impulsar un Pacto Nacional del Agua basado en criterios técnicos, ambientales y económicos, con una política nacional del agua sustentada en la "cohesión territorial y la solidaridad entre cuencas".