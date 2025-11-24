El nuevo contrato de limpieza viaria y de playas de Almería sale a licitación por 193 millones para siete años

Un operario realiza labores de baldeo en una calle de Almería. - AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA

El Ayuntamiento de Almería, a través del Área de Sostenibilidad Medioambiental y Energética, ha sacado a licitación el nuevo contrato de limpieza viaria y de playas, que contará con una inversión total de 193.000.093 euros durante siete años, lo que supone un incremento del 55,77 por ciento respecto al contrato vigente.

Entre las principales novedades incluidas en el pliego destacan la ampliación y modernización de los cuartelillos, la reordenación del parque central, la renovación completa de los cubos de playa, la ampliación del parque de papeleras y la puesta en marcha de una flota de vehículos y maquinaria de nueva adquisición, con un "fuerte peso de tecnologías menos contaminantes", según ha destacado el Consistorio en una nota.

El concejal del área en el Ayuntamiento de Almería, Antonio Urdiales, ha destacado que este nuevo pliego "refleja la voluntad firme del Ayuntamiento de situar el servicio de limpieza en el nivel que una ciudad como Almería merece, en consonancia con la transformación que vive la ciudad".

El contrato tendrá un coste anual de 27,57 millones de euros e introduce un amplio paquete de mejoras orientadas a elevar la calidad del servicio, reducir el impacto ambiental y modernizar equipamientos e infraestructuras.

Todas las mejoras incluidas en el pliego para el nuevo servicio "están orientadas a elevar los niveles de limpieza de la ciudad y sus playas, reducir el impacto ambiental del servicio, minimizar el ruido y las emisiones, e incorporar innovación tecnológica y criterios de economía circular en la gestión diaria", ha resumido Urdiales.

El nuevo pliego establece que la empresa adjudicataria deberá adscribir al servicio un mínimo de seis cuartelillos, dotados de todos los medios necesarios para la guardería de maquinaria y la organización del trabajo en cada distrito.

De forma paralela, se cede una parcela municipal en Avenida Mare Nostrum número tres para la construcción de unas instalaciones específicas para el servicio de limpieza viaria y de playas, con proyecto básico incluido en el pliego. El Parque Central de nueva construcción, independiente del servicio de recogida, contará con una gasolinera propia para abastecimiento de parte de la flota.

El nuevo contrato amplía y moderniza la limpieza de playas, "estableciendo temporadas diferenciadas y permitiendo hasta 30 días adicionales de refuerzo en temporada alta".

En materia de medios materiales, el pliego contempla la renovación completa de los cubos de playa al inicio del contrato. La empresa adjudicataria deberá incorporar 240 cubos de 240 litros para la fracción resto y otros 240 cubos de 240 litros para la fracción envases, todos ellos con alta resistencia a impactos y a condiciones ambientales adversas, y con criterios de uniformidad estética entre fracciones y sistemas de recogida.

Entre las mejoras incorporadas al pliego para la limpieza de playas se ha incluido la realización de operaciones de movimiento y rasanteo de arenas, sobre todo en zonas con erosión, así como la limpieza continua de las aberturas de desagüe en los paseos marítimos.

El documento contempla un mantenimiento específico en torno a los módulos, los pozos y los depósitos, además de la inclusión de las playas de Torregarcía y Las Amoladeras, que hasta ahora eran de competencia autonómica. Asimismo, recoge cuatro planes específicos para días de viento, residuos de pequeño tamaño, vegetales marinos y playas caninas.

El nuevo contrato supondrá también una importante mejora del mobiliario urbano de recogida de pequeños residuos. Al inicio del contrato, el adjudicatario deberá acometer la renovación y ampliación de un mínimo de 500 papeleras de pie y 1.500 papeleras colgadas en la ciudad.

FLOTA 100% NUEVA Y APUESTA POR VEHÍCULOS MENOS CONTAMINANTES

Otra de las mejoras clave contempladas en el pliego es que toda la flota de vehículos y maquinaria adscrita al servicio deberá ser de nueva adquisición y de primera utilización.

El documento técnico establece que todos los equipos deberán ser de baja emisión contaminante, cumplir con las normativas vigentes sobre contaminación atmosférica y ruido, y ajustarse a los estándares de seguridad vial y de prevención de riesgos laborales.

El Ayuntamiento apuesta expresamente por incrementar el uso de combustibles ecológicos y energías limpias, "priorizando motores de gas natural comprimido (GNC) y vehículos '0 emisiones'", según la clasificación de la DGT.

En la relación de material a proveer en este contrato se incluye un total de diez barredoras de aceras de aspiración y/o arrastre, 15 barredoras de calzadas de aspiración, dos barredoras de calzadas de aspiración más arrastre y una barredora de alta velocidad.

También figuran cuatro cubas baldeadoras de aceras, cinco cubas baldeadoras de calzadas, dos cubas baldeadoras de más de ocho metros cubicos, siete fregadoras, ocho hidrolimpiadores compactos, dos decapadoras, una cargadora mixta, un dumper, una minicargadora, siete vehículos auxiliares de 3.500 kilos más uno con elevacontenedores, además de diez vehículos eléctricos ligeros y siete vehículos auxiliares con equipo de hidrolimpieza.

El pliego incorpora asimismo un camión gancho grúa, dos camiones 6x6, cuatro tractores, dos camiones recolectores bicompartimentados, cuatro buggy de caja abierta, una embarcación de limpieza, un todoterreno, tres limpiaplayas y dos despedregadoras. A este equipamiento se suman 60 carros portacubos, 15 triciclos eléctricos, dos aspiradores eléctricos, 60 sopladores eléctricos y diez desbrozadoras.

OPTIMIZACIÓN DEL SERVICIO Y CRITERIOS AMBIENTALES

El contrato incorpora soluciones específicas para días de viento con mapas de remolinos e incluye un plan anual de retirada de chicles y limpieza intensiva de pavimentos.

El presupuesto para campañas de concienciación pasa del 0,75 por ciento al uno por ciento, con posibilidad de llegar al dos por ciento, y se incorporan educadores ambientales. Se prevé también una bolsa de horas para eventualidades.

El pliego incluye la limpieza de solares, ramblas, barrancos, caminos y carreteras municipales, así como del recinto de conciertos, junto al refuerzo de la limpieza inmediata operativa todo el año.

Incorpora además la limpieza de pintadas en edificios públicos, mobiliario urbano y estatuas. También se actuará en edificios privados cuando las pintadas tengan contenido ofensivo o político y el Ayuntamiento actúe por vía de ejecución subsidiaria.

Incluye igualmente la limpieza de parques, jardines y zonas de recreo, excluyendo los parques vallados como el del Andarax, el de las Familias, Jardines del Mediterráneo, el Boticario --cuando el Ayuntamiento asuma su gestión-- o La Goleta.

IA Y TECNOLOGÍA

El pliego fija asimismo niveles mínimos de limpieza para calles y zonas del municipio, con frecuencias de barrido y baldeo que las empresas no podrán reducir.

Además, como ha destacado el concejal de Sostenibilidad, el nuevo contrato incorporará una plataforma informática de gestión y control del servicio que permitirá disponer de información de todos los servicios en tiempo real, así como realizar el control de la calidad del servicio por parte del servicio de inspección municipal.

Incorporación que se extenderá al uso de la Inteligencia Artificial (IA) con el objetivo general de "mejorar continuamente el servicio de limpieza. Y es que, como ha apuntado Urdiales, es importante que se produzca un apoyo combinado de IA y tecnología, garantizando así una mayor eficiencia operativa, mayor calidad, transparencia y trazabilidad, participación ciudadana, así como bienestar y motivación en los trabajadores".