Las obras de remodelación del enlace de Viator (Almería) prevé cortes alternos de vía del 2 de febrero al 27 de marzo

ALMERÍA 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

Las obras de remodelación del enlace de Viator (Almería) van a obligar a partir del próximo lunes, 2 de febrero, a realizar cortes alternativos de carril en la A-7, entre los kilómetros 775,8 y 778,5, durante los días laborables hasta el próximo 27 de marzo.

Así lo ha trasladado Transportes en una nota en la que apunta que los cortes alternativos de carril arrancarán a las 9,00 horas del lunes, aunque "n todo momento se mantendrá un carril habilitado para la circulación".

Estos cortes puntuales, tanto para garantizar la seguridad del tráfico como del los trabajadores, son necesarios para avanzar en las obras de remodelación del enlace entre la A-7 y la A-92 en Viator, en la provincia de Almería, con un presupuesto vigente de 38 millones de euros (IVA incluido).

Los cortes serán debidamente señalizados. Durante las afectaciones se acometerán trabajos de recolocación de barreras tipo New Jersey, el fresado de la capa intermedia del firme en la A-7 en la zona de entronque, el extendido de una nueva capa de mezcla bituminosa, la implantación de señalización provisional, tanto vertical como horizontal; y la ejecución de la cimentación, fustes y dinteles de las pilas de mediana.

El objeto de esta actuación es la ampliación de la capacidad del enlace de Viator mediante la ejecución de cuatro nuevos ramales directos entre las autovías A-7 y A-92, así como el rediseño de los cuatro ramales del enlace actual.