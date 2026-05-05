Las obras del soterramiento en Almería cercenan una línea eléctrica y dejan temporalmente sin energía a 2.000 usuarios

Archivo - Vista general de las obras de integración ferroviaria de Almería. - Marian León - Europa Press - Archivo

ALMERÍA 5 May. (EUROPA PRESS) -

Las obras de integración de las vías del ferrocarril a su paso por Almería capital para la llegada de la Alta Velocidad que se desarrollan en la zona de La Goleta han provocado afectaciones a una línea de media tensión que han dejado temporalmente sin suministro eléctrico a unos 2.000 usuarios de Endesa.

Fuentes de la energética han explicado a Europa Press que la afección derivada del desarrollo de las obras para soterrar las vías ha tenido lugar sobre las 11,30 horas, de modo que se ha producido una caída general del suministro en la zona de La Goleta, donde se concentran varias empresas de un polígono industrial.

No obstante, el mallado de la red ha permitido restablecer hasta el 94 por ciento del suministro en apenas unos minutos con apenas 140 clientes afectados mientras que continuaban las labores de reposición, que han quedado finalmente culminadas a las 15,37 horas.