PP destaca que la gestión de Moreno ha puesto a Ronda (Málaga) "en el corazón de Andalucía tras décadas de olvido"

La presidenta del PP de Málaga, Patricia Navarro, en un acto de campaña en Ronda. - PP MÁLAGA

RONDA (MÁLAGA), 5 (EUROPA PRESS)

La presidenta del PP de Málaga, Patricia Navarro, ha destacado que la gestión de Juanma Moreno al frente de la Junta "ha puesto a Ronda en el lugar que le corresponde, en el corazón de Andalucía y del andalucismo". "El origen de la región que soñó Blas Infante ya es una realidad tras décadas de olvido y abandono por parte de anteriores gobiernos socialistas", ha dicho.

Así lo ha expuesto en un acto público en la Ciudad del Tajo junto a la presidenta local y alcaldesa del municipio, Maripaz Fernández, y candidatos de la formación a las elecciones autonómicas como Daniel Castilla, donde Navarro ha lamentado que "lugares como Ronda han sido absolutamente ignorados por los consecutivos gobiernos socialistas", reprochando al PSOE que "impusiera a los rondeños el aislamiento por carretera y que ahora lo traslade al ámbito ferroviario".

Frente a esto, Navarro ha reivindicado que el Gobierno de Juanma Moreno "tiene un plan para seguir mejorando la A-357, la A-367 y la A-397; para conectar Ronda con Málaga y con otros puntos de Andalucía", favoreciendo su avance y frenando la despoblación.

Así, ha criticado que el Ejecutivo de Sánchez "favorece el aislamiento ferroviario, manteniendo los recortes de las frecuencias de tren desde la pandemia", a lo que se añaden, ha apuntado, los cortes por los desprendimientos provocados por los temporales de febrero y los trabajos de electrificación que va a mantener la línea Antequera-Ronda-Algeciras sin funcionamiento durante más de un año.

"Pero no nos vamos a conformar", ha subrayado la presidenta provincial del PP, quien ha incidido en que desde el Gobierno de Juanma Moreno "vamos a seguir actuando en la A-357 desde Pizarra, en la mejora de la A-397 entre Ronda y San Pedro Alcántara y en desdoblamiento de la A-367 a la salida de Ronda".

Además, ha añadido, "no nos vamos a callar ante el desmantelamiento de la red ferroviaria transeuropea y ese corredor central que conecta el puerto de Algeciras con Ronda no solo para mercancías, sino también para pasajeros". "Lejos de avanzar en ese horizonte que nos puso Europa, que era optimista para Ronda y la Serranía, el Ejecutivo de Sánchez da pasos atrás en una comarca eminentemente ferroviaria", ha apostillado.

Así, ha asegurado que "el futuro pasa por una movilidad sostenible y, por eso, además de modernizar las carreteras desde nuestras competencias autonómicas, no vamos a dejar de reclamar ese abandono impuesto por el Gobierno en materia ferroviaria".

"Vamos a denunciar en Bruselas el retraso de la ejecución de ese corredor central de la red transeuropea de ferrocarril, enviando una carta a la Comisión Europea para protestar por el gran agravio y el aislamiento ferroviario impuesto por el Ejecutivo socialista", ha insistido.

En este punto, Navarro ha valorado la gestión de Juanma Moreno "para sacar a Málaga y a Andalucia del vagón de cola y colocarlas en las primeras posiciones de España y de Europa, siendo ahora referentes de pagar menos impuestos y de crear más economía, más empleo y una mayor recaudación que se traduce en el fortalecimiento de los servicios públicos; de la educación, la sanidad y la dependencia".

La dirigente 'popular' ha planteado las próximas elecciones autonómicas como "una primera vuelta de los comicios municipales de 2027" y ha señalado que el 17 de mayo "los rondeños darán el do de pecho para que el PP consiga los diputados autonómicos que propiciaron la estabilidad de la que hemos disfrutado estos cuatro años; permitiendo ese clima de certidumbre, seguridad jurídica, convivencia pacífica y orgullo de ser andaluces".

Sin embargo, Navarro ha advertido de que "no hay nada ganado": "El Parlamento está disuelto y hay que pelear cada diputado, y lo haremos a pie de calle, escuchando a los vecinos y a la sociedad civil, porque queremos seguir mejorando esta tierra y su calidad de vida. Esa es la fórmula del éxito, la que nos ha hecho consolidar el gobierno de la Junta, la Alcaldía de Ronda y lograr ese diputado provincial por la comarca".

Según ha asegurado, El 17 mayo "sólo hay una opción, la del PP, que se presenta con los deberes hechos y con la credibilidad de haber cumplido con su palabra; con los compromisos en marcha o culminados y con propuestas para la siguiente legislatura frente a otras opciones que prometen bien lo que no fueron capaces de hacer en 14 años como consejera o bien cosas irreales o ilegales".

