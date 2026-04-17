Las obras del soterramiento en Almería obligan a nuevos desvíos desde el lunes en Camino de la Goleta

Desvíos provisionales de tráfico por las obras del soterramiento en Camino de la Goleta. - AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA

ALMERÍA 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

Con motivo de las obras para la integración del ferrocarril en la ciudad de Almería, a partir del próximo 20 de abril, a las 10,30 horas, se va a proceder a realizar un nuevo desvío provisional y corte de tráfico rodado en Camino de la Goleta, a la altura del antiguo paso subterráneo.

El Ayuntamiento de Almería ha dado a conocer la nueva ordenación de tráfico que afecta a este punto en el que, una vez culminadas las obras, quedará habilitada una nueva rotonda que permitirá la recuperación total de la circulación a lo largo de Carretera Sierra Alhamilla.

Así, se ha comenzado a señalizar los desvíos alternativos para que, a partir de la fecha anteriormente indicada, se proceda a hacer efectivo el corte viario para estas obras, en lo que será un nuevo hito respecto de la movilidad urbana consecuencia de las obras de integración ferroviaria.

Esta actuación, con una duración prevista aproximada hasta el 15 de mayo, afectará de manera principal a la circulación viaria en Carretera Sierra Alhamilla y Camino de la Goleta. No obstante, los cortes y desvíos de tráfico como consecuencia de esta actuación no afectan al servicio de transporte urbano.

Durante los trabajos en este cruce, se realizará un corte de la Carretera Sierra Alhamilla, sentido El Puche, a la altura de la calle Benizalón --excepto servidumbre--. El tráfico será desviado por calle Benizalón, que permanecerá durante los trabajos en doble sentido de circulación.

También se producirá el corte de la Carretera Sierra Alhamilla, sentido centro ciudad, a la altura de Carrera de los Minerales --excepto servidumbre-- y el corte de Camino de la Goleta, tramo comprendido entre calle Benitagla y Carretera Sierra Alhamilla. Camino de la Goleta y Calle Benitagla volverán a tener circulación en ambos sentidos para permitir el acceso a residentes y a las naves de la zona.

Como alternativa para acceder a la zona del Estadio de los Juegos Mediterráneos y Vega de Acá, se aconseja acceder desde la Autovía del Aeropuerto por las calles Santiago Martínez Cabrejas y Árbol del Paraíso.

Para facilitar el acceso del tráfico rodado a la servidumbre de Camino de la Goleta y calle Benitagla ambas vías serán de doble sentido de circulación. La calle Benizalón ejercerá de vía alternativa de acceso a la zona, desde Carretera Sierra Alhamilla.

Una vez más, desde el Ayuntamiento de Almería se pide disculpas por las molestias ocasionadas por estas obras, fundamentales en la evolución de los trabajos del soterramiento de las vías del tren a su paso por la ciudad, una actuación que sin duda vendrá a mejorar la fisonomía y la infraestructura urbana de nuestra ciudad.