El observatorio de Calar Alto (Almería) moderniza el telescopio de 1,23 metros con un gran detector de última generación

Cámara Cosmos-6k instalada en el foco del telescopio de 1,23 metros de Calar Alto, en Gérgal (Almería). - CAHA

GÉRGAL (ALMERÍA), 7 (EUROPA PRESS)

El observatorio astronómico de Calar Alto, situado en Gérgal (Almería), ha renovado la instrumentación del telescopio de 1,23 metros con la puesta en marcha de una nueva cámara basada en tecnología sCMOS, que ofrece un gran campo y una alta sensibilidad a la par que tomas a alta velocidad.

Esta cámara, financiada por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades a través de la Agencia Estatal de Investigación, permite mantener "muy competitivo" el telescopio de 1,23 metros, el primero instalado en el observatorio en 1975 y renovado para uso remoto.

Tras completar el proceso de comisionado, el sistema ha sido validado en condiciones reales de operación y ya forma parte de la oferta regular de servicios del observatorio, según ha indicado el centro en una nota. En esta línea, se encuentra ya operativo y disponible para su uso por parte de la comunidad científica nacional e internacional.

Esta actuación ha dotado al telescopio de una instrumentación propia de altas prestaciones, "superando las limitaciones existentes en los últimos años y reforzando de forma decisiva su capacidad científica".

NUEVAS PRESTACIONES

El nuevo detector ultra sensible, de gran tamaño --casi cinco veces la superficie de un sensor de cámara a campo completo 'full frame'-- proporciona un campo de visión de aproximadamente 23x23 minutos de arco, casi el tamaño aparente de la Luna.

Igualmente, ofrece velocidades de lectura a bajo ruido del orden de pocos milisegundos, lo que "abre un abanico muy amplio de posibilidades científicas".

Estas capacidades permiten abordar desde grandes programas de exploración del cielo hasta el estudio detallado de fenómenos transitorios de corta duración, como por ejemplo, impactos de meteoritos sobre la Luna u ocultaciones de estrellas por objetos del sistema solar. También posibilita la aplicación de técnicas avanzadas como el 'lucky imaging' para mejorar la resolución espacial en condiciones de turbulencia atmosférica.

Así, la comunidad usuaria puede acceder a este nuevo equipamiento a través de los procedimientos habituales de asignación de tiempo de observación, lo que supone una "mejora sustancial en las prestaciones disponibles".

Esta actuación se enmarca dentro de la estrategia de modernización tecnológica del observatorio de Calar Alto, orientada a mantener y reforzar su competitividad como Infraestructura Científica y Técnica Singular (ICTS) en el ámbito internacional.

La renovación progresiva de la instrumentación y la incorporación de tecnologías avanzadas constituyen elementos claves para "seguir ofreciendo a la comunidad científica herramientas de vanguardia y garantizar la excelencia en la investigación astronómica".

El director de Calar Alto, Jesús Aceituno, ha afirmado que con esta nueva capacidad, "el CAHA consolida el papel del telescopio de 1,23 metros como una instalación versátil y altamente competitiva, adaptada a los retos científicos actuales y futuros".