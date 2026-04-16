La Oficina de Extranjería de Almería abrirá por las tardes con cita previa para presentar solicitudes de regularización

Ciudadanos marroquíes acuden al consulado rifeño en Almería para documentarse ante la regularización impulsada por el Gobierno. - Marian León - Europa Press

ALMERÍA 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Oficina de Extranjería de Almería será la única de Andalucía de entre las habilitadas en España para la recepción de solicitudes de cara a la obtención de autorizaciones de residencia recogidas en el proceso de regularización extraordinaria de extranjeros, de modo que el centro abrirá por las tardes para ofrecer atención presencial bajo cita previa a partir del próximo lunes.

El acuerdo para la gestión del proceso publicado este jueves en BOE y consultado por Europa Press autoriza a la Oficina de Extranjería a ampliar su horario habitual de apertura entre las 16,00 y 19,00 horas, de lunes a viernes, para la recepción de solicitudes por parte de los interesados y o sus representantes a fin de grabar los datos en la aplicación destinada a este proceso. Junto con Almería, se han habilitado oficinas en Madrid, Alicante, Valencia y Murcia.

Los interesados que opten por presentar su documentación por vía presencial podrán ser atendidos a partir del 20 de abril siempre bajo cita previa, la cual se puede solicitar desde este mismo jueves. Desde el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones han incidido en que estas citas son "gratuitas", de modo que no se puede cobrar "por reservar o disponer de una cita presencial".

El personal de las Oficinas de Extranjería procederá a la recepción y grabación de las solicitudes, de modo que asistirán a los usuarios en el uso de medios electrónicos para presentar su solicitud, llevar a cabo la captura de los datos y digitalizar y adjuntar la documentación. Este refuerzo en el marco del proceso se mantendrá hasta el 30 de junio, de acuerdo con el periodo abierto para la regularización.

Además, y conforme a la planificación del Gobierno, las solicitudes también se podrán presentar en, al menos, una oficina de la Seguridad Social de cada provincia, en horario de 16,00 a 19,00 horas, así como en al menos una oficina de Correos habilitada en la capital y en municipios de más de 50.000 habitantes en horario de 8,30 a 17,30 horas. Dichas sedes aún están por definir.

Para solicitar dichas citas previas, es preciso acceder al portal de la regularización (https://www.inclusion.gob.es/regularizacion) a través de Cl@ve, lo que permitirá seleccionar oficina, fecha y hora; mediante un formulario web. También se ha habilitado el teléfono 060, con atención en español.

La presentación de solicitudes también puede realizarse por vía telemática, de forma que ha quedado habilitada este mismo jueves. Este acceso, a través de la misma web, puede efectuarse de forma individual con certificado electrónico, a través de personas apoderadas inscritas en el Registro Electrónico de Apoderamientos, mediante profesionales habilitados --abogados, graduados sociales o gestores administrativos-- o a través de las entidades inscritas en el Registro de Colaboradores de Extranjería.