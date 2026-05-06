La ONCE rinde homenaje a José Antonio Luque como vendedor del año en Almería, Granada y Jaén

José Antonio Luque, vendedor del año en Almería, Granada y Jaén de la ONCE - ONCE

ALMERÍA 6 May. (EUROPA PRESS) -

La ONCE ha homenajeado al almeriense José Antonio Luque como vendedor del año en el ámbito de las provincias de Almería, Granada y Jaén por "su capacidad de entrega, empatía con los clientes y compañeros de trabajo y compromiso con la labor social de la institución".

El vicepresidente de la ONCE, Jose Luis Pinto, el delegado en Andalucía, Cristóbal Martínez, y el vicepresidente del Consejo Territorial, Fermín Navarro, junto a la directora en Granada, Carmen Aguilera, han participado este martes en un acto de reconocimiento a los vendedores del año con el que se premia anualmente "el esfuerzo de sus 'centinelas de la ilusión'".

Los 15 vendedores seleccionados en el área de Almería, Granada y Jaén ha recibido un reconocimiento en el transcurso de un acto celebrado en el salón de actos de la ONCE de Granada, donde han estado acompañados por los máximos responsables de la organización y responsables de las áreas de juego.

Vendedor desde 2020 en Almería, José Antonio vende actualmente en el Centro Comercial Mediterráneo de la capital, donde "es ya parte del paisaje". En su caso, está aquejado desde los once años de neuropatía óptica de Leber, una enfermedad degenerativa rara que le hace perder visión de manera progresiva.

El premiado lleva ya 25 años como afiliado en la ONCE, de los que destaca el trato, "especializado y muy humano, intentando eliminar cualquier barrera para las personas con discapacidad". La pérdida de su resto visual hizo que dejara sus anteriores trabajos antes de formar parte de la ONCE como vendedor.

Desde su entrada a la Organización, hace ya seis años, Luque ha asegurado que se vuelve a "sentir útil" porque hay herramientas para él "como no las hay en ningún otro sitio". "Creo que mi fuerte es el tú a tú, y puedo disfrutar de ello con este trabajo", ha dicho.

Durante la gala, el vicepresidente del Consejo ha pedido a los vendedores "que sigan haciendo magia en las calles" mientras que el delegado de la ONCE se referido a ellos como "un ejemplo de éxito". Andalucía cuenta ya con 6.600 vendedores de los más de 21.000 que cuenta la organización en España.