Las ONG atienden a inmigrantes desde este lunes en sus trámites para la regularización en un local del puerto de Almería

Local de segundas ventas del puerto pesquero de Almería que acogerá a ONG para atender trámites del proceso de regularización de extranjeros. - EUROPA PRESS

ALMERÍA 26 Abr. (EUROPA PRESS) -

Las entidades colaboradoras en el proceso extraordinario de regularización de extranjeros Almería Acoge y Fundación Cepaim van a comenzar este lunes a atender a inmigrantes en un local del puerto pesquero de Almería con el objeto de "dar dignidad" y ordenar las largas colas registradas durante esta semana a las puertas de sus sedes, con noches a la intemperie entre los usuarios, lo que derivó en molestias vecinas y obligó incluso a tener que cerrar por no poder atender la alta demanda.

El espacio cedido por la Autoridad Portuaria (APA) en acuerdo con el Ayuntamiento de Almería es una de las naves dedicadas a segundas ventas situada entre la lonja y el edificio Varadero, equipada con oficinas en la segunda planta, permitirá concentrar los equipos con los que las ONG colaboran en la obtención de la documentación para los inmigrantes que quieren participar del proceso.

No obstante, desde las entidades se ha advertido que para conseguir atención presencial será necesario contar con cita previa, que se puede obtener vía telefónica en los números 617656212, 617656256 o 617628986, en horario de 9,30 a 14,00 horas. La agenda se abrirá de forma semanal hasta agotar números.

Con el objetivo de mantener el orden y garantizar la atención presencial, las ONG han avisado a los usaurios que solo se dará una cita por persona y llamada, de modo que las mismas serán nominativas, esto es, que el interesado deberá dar su nombre y número de pasaporte o de identificación antes de que se le asigne día y tramo.

La atención en el local, que ha quedado abierto a otras entidades colaboradoras que lo precisen, se verá respaldada además mediante "un plan de seguridad" con la Policía Portuaria.

De este modo, se dará respuesta a la principal demanda entre los inmigrantes que buscan obtener un certificado de vulnerabilidad cuando carecen de un contrato o precontrato de trabajo o no pueden justificar la unidad familiar en el país con menores o mayores con discapacidad a su cargo.

No obstante, dicho documento también puede conseguirse a través de los servicios sociales comunitarios de ayuntamientos y Diputación, donde también se han observado enormes colas en los últimos días, tanto en la capital como en otros municipios como El Ejido, Roquetas de Mar o Níjar, con alta presencia de población inmigrante.

Para el concejal de Integración Social, Participación, Distritos, Programas y Juventud del Ayuntamiento de Almería, Óscar Bleda, el proceso articulado por el Gobierno "no ha estado bien preparado ni coordinado" ya que ha "sobrevenido" tanto a las asociaciones como a las entidades locales. En su caso, el Ayuntamiento de Almería ha dispuesto un refuerzo de personal en el registro general y la oficina del padrón.

No obstante, ha valorado la acción municipal para "buscar soluciones" en cuanto a la atención a los inmigrantes, quienes semanas atrás también se agolpaban ante otras sedes como el Consulado de Marruecos para conseguir el certificado de antecedentes penales de su país de origen con tiempo suficiente para acogerse al proceso, que finaliza el 30 de junio.