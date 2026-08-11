El Gobierno prevé finalizar en el cuarto trimestre de 2026 las obras de integración ferroviaria en Almería

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, durante su intervención en la visita a las obras de la estación intermodal de Almería, junto al ministro Félix Bolaños, la concejal Sacramento Sánchez y el consejero Mario Muñoz-Atanet.

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, durante su intervención en la visita a las obras de la estación intermodal de Almería, junto al ministro Félix Bolaños, la concejal Sacramento Sánchez y el consejero Mario Muñoz-Atanet. - MARIAN LEÓN - EUROPA PRESS

ALMERÍA 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha anunciado este martes que Adif prevé finalizar durante el cuarto trimestre de 2026 las obras de la nueva estación intermodal de Almería y de la segunda fase de la integración ferroviaria vinculada a la llegada de la alta velocidad (AVE) a la capital.

Puente ha trasladado esta previsión durante una visita a las obras junto al ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, en la que ha asegurado que la actuación ha entrado ya en su "recta final" y que "comienza la cuenta atrás".

Según ha destacado el Gobierno en una nota, se trata de "un proyecto clave" que convertirá la estación en "un nodo de intermodalidad" en el que convivirán el transporte en autobús, la red convencional y la alta velocidad. Puente ha definido además la actuación como una "pieza esencial" y "la puerta de entrada" del Corredor Mediterráneo en Almería.

Una vez concluidos los trabajos de la estación y de la integración ferroviaria, se abrirá el proceso de autorizaciones previo a su puesta en servicio, que correrá a cargo de la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria (AESF).

En cuanto al estado de las obras, el ministro ha indicado que la estructura de la nueva estación está finalizada, al igual que las cubiertas, mientras que el revestimiento exterior presenta un "grado elevado de avance" y continúan los trabajos para instalar los equipamientos interiores. En la terminal de autobuses se trabaja en la tabiquería interior y en el revestimiento exterior.

La futura estación intermodal contará con un edificio ferroviario de 2.775 metros cuadrados distribuidos en dos plantas y seis vías --tres de ancho estándar, una de ancho mixto y dos de ancho ibérico--, así como con una terminal de autobuses de 2.250 metros cuadrados y 26 dársenas.

El conjunto se completará con un aparcamiento subterráneo con capacidad para hasta 400 vehículos, donde los trabajos se centran en la estructura interior, una vez finalizada la losa de fondo, y que dispondrá de accesos rodados y peatonales.

La integración ferroviaria se apoya en un túnel de 1,9 kilómetros entre El Puche y la avenida del Mediterráneo, preparado para albergar una vía de ancho estándar y otra de ancho mixto.

Este nuevo canal de acceso prolongará el tráfico ferroviario desde el túnel de El Puche, ya ejecutado, mediante una doble vía en la que la de ancho mixto o tres hilos permitirá la circulación de trenes de alta velocidad y convencionales. Los trabajos se centran actualmente en el montaje de la vía y sus desvíos, con más de dos kilómetros de los 8,7 previstos ya instalados en el tramo de acceso a Almería.

El avance de la actuación ha permitido restituir el tráfico sobre la losa de integración de la carretera de Níjar y la autovía del aeropuerto, así como en Vega de Acá, el paso de Goleta y la avenida del Mediterráneo, que ha recuperado su configuración definitiva. También se construye una nueva pasarela peatonal a la salida del túnel entre la avenida Sierra de Alhamilla y la calle Elio Antonio de Nebrija, con la que se busca "ganar permeabilidad e integración urbana para el ferrocarril".

Las actuaciones se desarrollan en el marco del convenio entre Adif, Adif Alta Velocidad, la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Almería para la segunda fase de la integración ferroviaria, que contempla una inversión total de 235 millones de euros. De esa cantidad, Adif y Adif Alta Velocidad financian aproximadamente 155 millones, destinados al aparcamiento de la estación, la estación provisional de autobuses y la mayor parte de las obras de integración.

RECUPERACIÓN DE LA CONEXIÓN CON GRANADA "ANTES DEL PRÓXIMO VERANO"

El titular de Transportes ha avanzado que "dentro de muy poco" volverán a circular trenes entre la nueva estación de Almería y Granada y ha precisado que el Ejecutivo espera recuperar esta comunicación "antes del próximo verano".

El restablecimiento del tráfico ferroviario convencional con Granada supondrá un primer escenario antes de la puesta en servicio de los servicios de alta velocidad hacia Murcia. "Más adelante por fases iremos poniendo en marcha los servicios de tramo de alta velocidad hacia Murcia", ha señalado el ministro.

Puente ha destacado que la estación y la integración ferroviaria forman parte de una actuación de mayor alcance vinculada al Corredor Mediterráneo. "Cuando hablamos del Corredor Mediterráneo no hablamos únicamente de kilómetros de vía", ha señalado, antes de apuntar a las oportunidades que supondrá para el transporte de productos de las empresas almerienses, las conexiones de estudiantes y trabajadores y el turismo.

En cuanto al conjunto de la línea Murcia-Almería, Puente ha señalado que se han ejecutado ya inversiones superiores a 2.700 millones de euros dentro de una actuación global que supera los 3.600 millones y ha destacado que "todos los tramos de plataforma están finalizados o en ejecución".

El ministro ha recordado que ya han comenzado los trabajos de montaje de vía entre Vera y Almería, que progresa el tendido de catenaria entre Murcia y Lorca y que se ha adjudicado la electrificación entre Lorca y Almería. A ello se suma la construcción de la subestación de Totana.

Asimismo, ha señalado que la futura base de mantenimiento de Níjar está en fase de licitación y ya están contratados tanto el sistema europeo de señalización Ertms como las telecomunicaciones ferroviarias. Los contratos para el montaje de vía del conjunto de la línea están también adjudicados o en fase de licitación, mientras que el despliegue de telecomunicaciones ferroviarias corresponde al sistema GSM-R.

BOLAÑOS PIDE "UN POCO DE PACIENCIA" PARA CONOCER LA FECHA DEL AVE

Sobre el calendario para la puesta en servicio de la alta velocidad, Puente ha asegurado que no existen motivos para modificar las previsiones que el Ejecutivo ha trasladado hasta ahora. "No las voy a cambiar porque no hay ninguna razón que así lo haga", ha subrayado.

Preguntado por si se mantiene 2027 como horizonte para la llegada del AVE a Almería y por distintas estimaciones que sitúan su puesta en servicio a finales de 2029, el ministro de la Presidencia ha evitado concretar por el momento una fecha. "No vamos a dar una cifra exacta todavía", ha señalado.

Bolaños ha asegurado que el Gobierno dispone de una previsión "bastante precisa", aunque ha indicado que no la comunicará hasta que sea una fecha "absolutamente garantizada". "Cuando le decimos que pronto, estamos diciendo pronto, y la fecha exacta les pido un poco de paciencia", ha insistido.

El ministro de la Presidencia ha defendido, no obstante, el grado de avance de la infraestructura al señalar que los trabajos han dejado atrás la fase de construcción de la plataforma y se encuentran ya en la electrificación y el montaje de vías.