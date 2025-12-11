Parte de Almería la primera rotación con 200 militares del contingente con misión de la OTAN en el flanco este de Europa

Partida de militares pertenecientes al contingente SVK-V hacia Eslovaquia. - DEFENSA

ALMERÍA 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

La primera rotación con unos 200 militares del contingente F-E SVK-V que se desplegará durante los próximos seis meses en Eslovaquia para dar continuidad a la misión de la OTAN en el flanco este de Europa ha partido este jueves desde el Aeropuerto de Almería en su misión.

El primer cuarto del contingente formado por más de 800 militares de la Brileg y unidades del Ejército de Tierra se ha despedido de sus familiares a primera hora de la mañana en el aeródromo de El Alquián, donde los mandos les han dirigido también unas palabras y donde se han recitado dos credos legionarios, según han indicado a Europa Press fuentes de Defensa.

Así, se prevé que las próximas salidas, que se harán tanto desde el aeropuerto almeriense como desde Madrid, tengan lugar los días 13, 15 y 17 de diciembre, lo que llevará a todos los miembros de la misión a pasar las fechas navideñas ya alejados de sus familiares.

El Grupo Táctico con base del Tercio Don Juan de Austria 3º se refuerza con apoyos de combate y logísticos de la Brigada de La Legión y de otras unidades del Ejército de Tierra.

La Brigada de la Legión despidió el pasado lunes en un acto realizado en la base militar 'Álvarez de Sotomayor' de Viator (Almería) a los miembros del contingente que se ha formado en los últimos meses en el desarrollo de ejercicios de instrucción y adiestramiento en combate urbano con apoyo de sistemas aéreos no tripulados, el empleo de estrategias defensivas y armadas así como en primeros auxilios y asistencia inicial a una baja.

En el mismo acto, el Tercio Don Juan de Austria, de la Brigada de La Legión realizó el acto de relevo de mando, asumiendo la jefatura el coronel José Manuel Sánchez Arribas, quien comenzaba así su mando al frente del contingente SVK-V previo a su despliegue.

Las Fuerzas Armadas españolas iniciaron el 20 de enero de 2024 el despliegue progresivo de personal y capacidades en Eslovaquia donde, con alrededor de 800 efectivos y 200 vehículos, es 'Nación Marco' de uno de los ocho grupos de combate multinacionales que la Alianza Atlántica tiene desplegados en el flanco Este como parte de su Disuasión y Defensa.