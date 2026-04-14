Pechina (Almería) reduce a la mitad los hurtos y baja las infracciones penales respecto a 2025

Reunión de la Junta Local de Seguridad de Pechina (Almería). - SUBDELEGACIÓN

PECHINA (ALMERÍA), 14 (EUROPA PRESS)

El municipio de Pechina (Almería) ha reducido un 50 por ciento los hurtos y ha registrado un descenso de las infracciones penales respecto al año pasado, según se ha puesto de manifiesto este martes en la Junta Local de Seguridad del municipio.

Durante la reunión, copresidida por el subdelegado del Gobierno en Almería, José María Martín, y el alcalde de Pechina, Juan Manuel López Rodríguez, se han analizado los principales indicadores de seguridad ciudadana en la localidad, así como el funcionamiento del sistema de protección a las víctimas de violencia de género, ya que el municipio forma parte del sistema VioGén.

En el encuentro, que ha contado además con la participación del coronel José Antonio Carvajal, jefe de la Comandancia de la Guardia Civil en Almería, se ha trasladado un mensaje de "tranquilidad" y se ha puesto en valor el trabajo constante de la Guardia Civil y su coordinación permanente con la Policía Local, una colaboración que se ha considerado "clave para seguir garantizando la seguridad en el municipio".

La Junta Local de Seguridad también ha servido para coordinar el dispositivo previsto para las próximas fiestas patronales de Pechina, que coincidirán con la celebración de los comicios autonómicos.