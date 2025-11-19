Pedro Fernández no descarta que la investigación del caso 'Mascarillas' "se amplíe a otras personas"

Uno de los vehículos de la UCO accede al Palacio Provincial durante los registros en el caso 'Mascarillas'. - EUROPA PRESS

GRANADA 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

El delegado de Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, ha señalado este miércoles que el avance de las investigaciones "judiciales-policiales" que se realizan en el marco del caso 'Mascarillas' de Almería puede dar lugar a situaciones que "amplíen la investigación a otros hechos o a otras personas".

A preguntas de los medios, Fernández ha recordado que en los procedimientos judiciales de "gran envergadura" es habitual que, ante hechos de una entidad suficiente, se pueda "deducir testimonio o decretar una pieza separada".

"Por lo que estamos viendo, donde se habla de supuesto cohecho, de malversación y de blanqueo, pues evidentemente, al parecer, supuestamente tiene varias ramificaciones y es lo que ahora se está investigando", ha apuntado.

El representante del Gobierno en Andalucía ha incidido en los cargos institucionales "muy relevantes" que ostentan varios de los detenidos en la segunda fase del caso 'Mascarillas', quienes permanecen en dependencias de la Guardia Civil antes de pasar a disposición del Juzgado de Instrucción número 1 de Almería este viernes, conforme lo previsto.

En este sentido, ha recordado que siguen arrestados el presidente de la Diputación de Almería, Javier Aureliano García, así como el vicepresidente segundo, Fernando Giménez, y el alcalde de Fines, Rodrigo Sánchez (PP). Junto ellos está el hijo del alcalde y un técnico del Área de Fomento.

Fernández ha evitado ahondar en las actuaciones policiales desarrolladas por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en el marco de unas diligencias declaradas secretas, según ha recordado, con las que se pretende aclarar presuntas contrataciones irregulares en el seno de la Diputación para el cobro de comisiones.

Con ello, ha recordado que esta actuación guarda relación con la explotada en junio de 2021 a raíz de un contrato de más de dos millones de euros para adquirir material sanitario durante la pandemia de covid-19, que acabó con la detención del exvicepresidente tercero Óscar Liria, ahora investigado también en esta segunda fase junto con dos empresarios.