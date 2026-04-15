La periodista Rosa Montero en la UAL: "Hay muchísimos hombres que ya saben que el feminismo es cosa suya también"

La periodista y escritora Rosa Montero. - UAL

ALMERÍA 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

La periodista y escritora Rosa Montero ha abierto este miércoles el VII Congreso Internacional 'Mujeres, cultura y sociedad' de la UAL que a lo largo de tres días ofrecerá las intervenciones y debates de 130 especialistas bajo el lema 'Nuevas cartografías del pensamiento feminista'.

"Hay muchísimos hombres que ya saben que el feminismo es cosa suya también, que no es una cuestión de mujeres; el feminismo es una cuestión de hombres y de mujeres", ha manifestado la informadora, para quien la "deconstrucción del sexismo" debe tener presente que "no se puede cambiar el mundo si no cambiamos todos" y que "también les interesa a los hombres".

Según ha trasladado la UAL en una nota, la periodista ha reconocido que se han producido avances pero "al mismo tiempo hay una involución" porque "siempre que se avanza mucho en una dirección, surge un contrapeso" que, en este caso, se ve incrementado por la "ola involucionista" presente "en todo el mundo". "El sistema democrático está en una crisis de legitimidad y de credibilidad, cosa que es una desgracia", ha opinado al respecto.

Montero ha defendido el feminismo como "un movimiento gigantesco, un cambio esencial básico de la manera en que estamos en el mundo, de un comportamiento de milenios", al tiempo que lo ha distanciado de ser una ideología, entendida como "una construcción de ideas cerrada".

"He nacido y he crecido en mi adolescencia y primera juventud en una dictadura, y sé muy bien que cualquier democracia, por mala que sea, es cien mil veces mejor que la mejor dictadura", ha apuntado al considerar que los logros sociales conseguidos durante los dos últimos siglos ahora se ven "amenazados".

El objetivo de esta edición del congreso es trazar mapas conceptuales que muestran cómo el feminismo "se ha desarrollado, diversificado y adaptado a los desafíos de cada época", y que, en el presente, "se vinculan con fenómenos como la interseccionalidad, las nuevas tecnologías, las redes sociales, los procesos migratorios, la polarización ideológica o la distorsión deliberada de la realidad", entre otros.

El congreso ha sido inaugurado oficialmente por Maribel Ramírez, vicerrectora de Igualdad, Inclusión y Compromiso Social, Rafael Quirosa-Cheyrouze, decano de la Facultad de Humanidades, Elena Jaime de Pablos, directora del evento y catedrática de Filología Inglesa, y Juan Luis López, director del Centro de Investigación Comunicación y Sociedad (CySOC).