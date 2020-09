Las personas en contacto con la empleada con covid-19 de la Residencia Ballesol de Almería dan negativo

ALMERÍA, 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los usuarios y trabajadores de la residencia Ballesol de Almería que, según el estudio efectuado por el Distrito Sanitario Almería, habían mantenido un contacto estrecho con la empleada de la residencia de ancianos que a finales de la pasada semana dio positivo en covid-19 y fue aislada han dado negativo a las pruebas practicadas.

Fuentes sanitarias han indicado a Europa Press que todos los trabajadores relacionados con el sociosanitario han sido puestos en cuarentena a pesar de que las pruebas no revelan que se haya producido contagio, por lo que hasta que no finalice su periodo de aislamiento no podrán volver a centro.

Del mismo modo, se han realizado los test a los 16 usuarios pertenecientes al sector asignado a la trabajadora afectada, quienes también han dado negativo, pero que serán vigilados durante su respectiva cuarentena. La organización de la residencia mediante sectores de trabajo ha permitido limitar el alcance de posibles contactos estrechos, lo que, por el momento, no hace necesario realizar test al resto de residentes, según han explicado desde Salud.

Las autoridades sanitarias iniciaron el estudio de contactos tras tener constancia del positivo, que fue comunicado a los familiares de los usuarios del centro como parte del protocolo ante el coronavirus a lo largo de este pasado fin de semana.

La residencia llegó a estar medicalizada en la fase aguda de la pandemia durante el estado de alarma, en la que se produjeron dos fallecimientos, si bien su situación volvió a estabilizarse a finales de mayo.

Así, el centro ha adaptado su funcionamiento a las nuevas circunstancias, con pruebas PCR para todos los nuevos ingresos, medidas de distanciamiento social para las visitas, comidas individualizadas en habitaciones y otros mecanismos de higiene y protección para mantener la residencia libre de infecciones, entre otras medidas. En este sentido, y tras el aislamiento del trabajador afectado, no se han detectado por el momento nuevos casos.

La Junta de Andalucía mantiene actualmente tres brotes localizados en residencias de Almería: La residencia El Zapillo, con 119 afectados --16 fallecidos-- derivados de 78 positivos en residentes y 41 entre trabajadores; la residencia 'El Manantial' de Terque con 44 afectados --tres fallecidos-- de 34 usuarios y diez trabajadores; y la residencia 'San Antonio' de Vícar, con 19 casos confirmados de 14 residentes, entre ellos un fallecido, y cinco trabajadores.