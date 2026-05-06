Las playas restringidas de Cabo de Gata (Almería) retrasarán media hora la bajada de barrera para que entren más coches

Archivo - Playa de Mónsul, en el Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar (Almería). - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA - Archivo

ALMERÍA 6 May. (EUROPA PRESS) -

Las playas de aforo limitado en el Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar (Almería) van a retrasar el próximo verano media hora el cierre matutino de la barrera que franquea el paso a los vehículos particulares que acuden a sus playas con el objetivo de que puedan entrar más coches y, de este modo, mejorar la "viabilidad económica de la explotación" a cargo de la empresa que se encarga de la gestión.

Así lo recoge el estudio de viabilidad económica consultado por Europa Press que vincula el contrato de servicios del dispositivo a la regulación de acceso en vehículos a motor a las playas y calas comprendidas entre Genoveses y Cala Carbón para la protección del Parque Natural, que este verano se aplicará del 20 de junio al 27 de septiembre.

El acceso, que se limita a 399 vehículos de capacidad máxima aunque en rotación, permitía la entrada de coches --mientras exista aforo-- en los días centrales del verano entre las 8,00 y las 11,00 horas, de modo que desde esa hora la barrera quedaba cerrada hasta las 14,00 horas, momento en que se volvía a abrir hasta las 16,30 horas.

De igual modo, a las 16,30 horas se interrumpía de nuevo el acceso hasta las 18,30 horas, cuando permite el tránsito hasta las 20,00 horas, que se produce el cierre de jornada. Las primeras y últimas semanas del periodo, el horario de acceso y cierre es continuado.

Así, para este año 2026, desde la Delegación Territorial de Sostenibilidad y Medio Ambiente han optado por ampliar el horario de acceso matinal al "haberse constatado que algunos días no se había completado el aforo antes de las 11,00 horas".

En este sentido, se ha decidido ampliar el primer tramo de apertura hasta las 11,30 horas ya que ello "redundará positivamente en la prestación del servicio concesionado y en la viabilidad económica de la explotación" que realiza la empresa, desde la que se cobra un ticket de acceso de seis euros por coche y día.

Según los cálculos efectuados por la Junta a partir de la memoria del dispositivo a cargo de la empresa Torres y González Díaz SL, durante el pasado año se recibieron un total de 49.944 coches, esto es, un 5,08 por ciento más con respecto el año anterior, con un mayor volumen de vehículo durante todos los meses salvo en agosto.

A partir de estas cifras, la dirección del Parque calcula que a las playas y calas cuyo acceso se restringe por motivos medioambientales y de preservación, accedieron casi 500 coches --499,44-- de media al día durante los 100 días en los que hubo limitaciones.

La media estimada para este año conforme a las proyecciones de años anteriores invitan a la Junta a pensar que la zona acotada del Parque Natural recibirá unos 535 vehículos al día durante 100 días, lo que supone para la empresa unos ingresos brutos máximos por la explotación del servicio de 321.000 euros, IVA incluido.

No obstante, y en función de los gastos y costes calculados en 243.569,4 euros, la Junta cree que la empresa obtiene beneficios a partir del vehículo número 491, según suscribe en el informe el director-conservador del Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar, Salvador Parra.