La Plaza Vieja de Almería se anticipa el día 30 a las campanadas de fin de año con los '12 tomates de la suerte'

Los 12 tomates de la suerte, que se celebran en Almería. - AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA

ALMERÍA 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

La ciudad de Almería despedirá el año de manera anticipada el 30 de diciembre con la celebración de la segunda edición de los '12 tomates de la suerte', que tendrán la Plaza Vieja como escenario en el que se repartirán 6.000 bolsas de tomate cherry y donde se podrá disfrutar del concierto de Las Migas.

El evento, a partir de las 19,00 horas, está organizado por la Cofradía del Tomate y la Asociación Almería Gastronómica, con la colaboración del Ayuntamiento de Almería, según ha indicaod el Consistorio en una nota.

Los '12 tomates de la suerte' se integran como una de las citas "más singulares" dentro de la programación especial de Navidad, ya que une gastronomía, tradición y ambiente festivo en el centro de la ciudad.

Tras su primera edición en la Plaza de la Catedral, el evento crece en aforo y proyección, ya que se va a repartir casi el doble de raciones de tomate con respecto a la edición anterior, "permitiendo que un mayor número de almerienses y visitantes participen en esta original despedida del año".

El concejal de Agricultura, Zonas Verdes y Agua, Juan José Segura, ha destacado que "esta iniciativa pone en valor uno de los productos más emblemáticos de nuestra tierra y refuerza la identidad agrícola de Almería, asentándose como parte de la Navidad y como una propuesta para compartir en familia y con amigos".

Las campanadas anticipadas estarán conducidas por la periodista y embajadora de la Cofradía, Mar Villalobos, y Rafa Rodríguez, de Almería Gastronómica, quienes guiarán al público en una gala previa en la que se destacará la importancia del tomate en la historia y la gastronomía almeriense, y con "algunas sorpresas", según ha desvelado Mabel Salinas, de la Cofradía del Tomate.

Por su parte, el chef Antonio Gázquez ha subrayado la labor de la Cofradía en la promoción del tomate "como producto estrella de la tierra, tanto en Almería como en el resto de España". También el ha invitado a toda la ciudadanía a participar de esta cita en un escenario "renovado" y con una presentación "de lujo".

Para concluir, Rafael Rodríguez, de la Asociación Almería Gastronómica, se ha mostrado "orgullosos" de colaborar en esta iniciativa que refuerza la identidad gastronómica de la ciudad.

Como novedad destacada de esta edición, tras las campanadas el público podrá disfrutar del concierto de 'Las Migas', grupo de referencia del flamenco actual y recientes candidatas a un Grammy Latino, que pondrá el broche musical a esta celebración.