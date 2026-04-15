El Pleno de Almería aprueba hasta 213 viviendas en dos parcelas de El Toyo y eleva el gasto de Costacabana

ALMERÍA 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Ayuntamiento de Almería ha aprobado este miércoles de forma definitiva el cambio de uso, de hotelero a residencial, de dos parcelas de El Toyo para permitir la construcción de un máximo de 213 viviendas y nuevos espacios libres.

La sesión plenaria ordinaria, con una treintena de puntos en el orden del día y siete mociones de los grupos políticos, también ha dado 'luz verde', entre otras, a la adaptación del gasto plurianual para las obras de la piscina y la urbanización del Complejo Deportivo Polivalente (CDM) Costacabana, a dos modificaciones presupuestarias y a diez reconocimientos extrajudiciales de crédito.

La modificación urbanística en El Toyo ha contado con el voto favorable del equipo de gobierno (PP) y de Podemos-IU-Verdes y la abstención de PSOE y Vox. El acuerdo afecta a las parcelas H-1.a y H-1.b del Plan Parcial El Toyo I, promovidas por Gespater S.L., que pasarán a conformar una única parcela de más de 36.000 metros cuadrados, con casi la mitad del suelo destinada a espacios libres.

La nueva ordenación prevé una parcela residencial central, AP6, de 19.965 metros cuadrados, con capacidad para un máximo de 213 viviendas y una altura máxima de planta baja más tres.

También en materia urbanística, el Pleno ha aprobado inicialmente la Modificación Puntual número 60 del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) para transformar una parcela de más de 3.000 metros cuadrados situada en la Avenida Cabo de Gata, junto al río Andarax, actualmente ocupada por una estación de servicio y varias edificaciones en desuso o sin terminar.

La propuesta ha salido adelante con los 15 votos del PP y la abstención de PSOE, Vox y Podemos-IU-Verdes. La concejal de Urbanismo, Vivienda y Fiestas Mayores, Eloísa Cabrera, ha defendido esta actuación como un paso para la "revitalización urbana, económica y paisajística" de un enclave "degradado", que pasará de tener la calificación de "protección de viario" a contar con uso global de centros y servicios terciarios.

CDM COSTACABANA

En el punto relativo a Costacabana, el concejal de Ciudad Activa, Movilidad Urbana y Deporte, Antonio Jesús Casimiro, ha defendido la elevación de los límites cuantitativos máximos del gasto plurianual del contrato para la reforma y ampliación de la piscina y la urbanización y parque en la parcela del CDM. La propuesta ha salido adelante con 15 votos a favor (PP) y once abstenciones de la oposición.

Durante el debate, la edil del PSOE Carmen Aguilar ha sostenido que el barrio acumula "anuncios", "titulares" y "marketing" sin que se haya puesto "ni una piedra" en el complejo prometido, mientras que Casimiro ha replicado que "no es un cambio en ninguna inversión" y que solo se adapta el reparto del gasto al calendario real de la obra.

Casimiro ha explicado que lo que se aprueba es "adaptar el reparto del gasto al calendario real de la obra", después de que la mesa de contratación propusiera, el 20 de enero, adjudicar los trabajos por 2,86 millones de euros y un plazo de ejecución de 12 meses. Según ha indicado, el reparto pasa a 1,6 millones en 2026 y 1,4 millones en 2027 para ajustarse al inicio real de la actuación, previsto ahora para abril.

Aguilar, por su parte, ha insistido en que el proyecto se ha rebajado con el paso de los años y ha reprochado al equipo de gobierno "tantas promesas incumplidas". "Tras siete años, no han puesto ni una piedra en el complejo deportivo", ha afirmado. Frente a ello, Casimiro ha defendido que el expediente no supone "aprobar más dinero" ni "encarecer la obra", sino adaptar el reparto del gasto al calendario real de ejecución.

Sin debate previo, también se han aprobado las dos modificaciones presupuestarias incluidas en el orden del día. La primera, por 115.000 euros, y la segunda, por 600.990,54 euros, han recibido en ambos casos 15 votos a favor (PP), un voto en contra (Podemos-IU-Verdes) y diez abstenciones (PSOE y Vox).

MOCIONES SOBRE VIVIENDA, IMPUESTOS Y LA EEZA

El bloque de mociones ha arrancado con tres iniciativas sobre vivienda. La primera, presentada por Podemos-IU-Verdes, ha planteado la implantación de precios asequibles para facilitar el acceso a la vivienda pública en Almería. Durante su defensa, su portavoz, Alejandro Lorenzo, ha criticado que "haya vivienda pública, pero que la gente no pueda permitírsela" y ha definido esta situación como "un fracaso de modelo, un fracaso de gestión y un fracaso político".

La segunda moción, también de Podemos-IU-Verdes, ha versado sobre la promoción de vivienda pública en la ciudad. Lorenzo ha defendido esta nueva iniciativa como respuesta a "una emergencia social" y ha sostenido que "la vivienda sea accesible" no debería considerarse "ideología". Ambas propuestas han sido rechazadas con 19 votos en contra y seis a favor.

La tercera iniciativa sobre vivienda, en este caso del PSOE, ha estado centrada en la política municipal de vivienda y en la reorientación de la empresa municipal 'Almería XXI'. El concejal socialista Raúl Enríquez ha asegurado que "cuando más de la mitad de las viviendas públicas acaban adjudicándose fuera del procedimiento previsto, lo que hay detrás es que los precios no se ajustan a la realidad de muchas familias" y ha añadido que "si no se ajustan, la gente renuncia".

Enríquez ha lamentado que "un año después, no existe ni una medida puesta en marcha" del anunciado Plan Municipal de Vivienda y Suelo. La moción tampoco ha prosperado y ha sido rechazada con 19 votos en contra y seis a favor.

Frente a las críticas de la oposición, la concejal de Urbanismo, Vivienda y Fiestas Mayores, Eloísa Cabrera, ha defendido el modelo municipal y ha reivindicado una estrategia basada en "incrementar la oferta de vivienda, movilizar suelo disponible, fomentar la colaboración público-privada y garantizar seguridad jurídica". "El problema de la vivienda no se resuelve con eslóganes, sino con gestión, planificación y resultados", ha insistido.

Sí ha prosperado la moción del PP para instar al Gobierno a rebajar el IVA de los productos de alimentación básicos, frescos y conservas. La iniciativa, defendida por Sacramento Sánchez ha salido adelante con 15 votos a favor del equipo de gobierno, cinco en contra (Vox y Podemos-IU-Los Verdes) y cinco abstenciones (PSOE).

También ha salido adelante, con el único voto en contra del PSOE, la moción 'popular' para reclamar al Gobierno la reubicación de la finca experimental de la EEZA-CSIC en La Hoya.

En su defensa, Antonio Urdiales ha subrayado el "máximo respeto y reconocimiento" al trabajo del CSIC, pero ha afirmado que mantener esas instalaciones en el Casco Histórico "ya no resulta adecuado ni para el bienestar de los animales ni para el propio desarrollo del programa científico".

LORCA Y 'EL TIMÓN'

Entre las mociones rechazadas figura la del PSOE para declarar el Barrio Alto "Lugar Lorquiano". La portavoz socialista, Fátima Herrera, ha defendido esta propuesta apoyándose en el trabajo de historiadores y profesores que han documentado la estancia de Federico García Lorca en la zona y ha señalado que la medida pretendía impulsar una señalización cultural y turística accesible y un itinerario sobre la presencia del poeta en la ciudad.

La iniciativa no ha prosperado al recibir 15 votos en contra, cuatro abstenciones y seis a favor. Desde el PSOE se ha lamentado el rechazo del PP con la "excusa" de que el paso de Lorca por el Barrio Alto no está "lo suficientemente documentado".

Tampoco ha salido adelante la moción de Vox sobre el espacio destinado a la Asociación 'El Timón' en Almería. La propuesta ha sido rechazada con 15 votos en contra y diez a favor, sin abstenciones. Desde el equipo de gobierno se ha apuntado que la asociación ya ha solicitado su traslado al Espacio Alma, por lo que el PP ha defendido aprovechar "un recurso municipal" ya existente.