Podemos afirma, tras las detenciones en Almería, que el PP "opera como una mafia negociando con dinero público"

SEVILLA 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

La coordinadora general de Podemos Andalucía, Raquel Martín, ha manifestado que el PP es un partido que "opera como una mafia negociando con dinero público", tras conocerse que la Guardia Civil ha detenido este martes al presidente de la Diputación Provincial de Almería, Javier Aureliano García, así como al vicepresidente de la institución, Fernando Giménez, y al alcalde de Fines, Rodrigo Sánchez (PP), por su presuntas contrataciones irregulares.

En un audio, Raquel Martínez, que ha recordado que el presidente de la Junta y del PP-A, Juanma Moreno, asignó a Javier Aureliano García una vocalía en la Ejecutiva regional del partido que salió el congreso celebrado este mes, ha señalado que lo ocurrido en Almería "no es un caso aislado, sino el 'modus operandi' de un partido que actúa como una mafia negociando con dinero público".

Ha añadido que estos hechos se suman a "la causa de los contratos troceados" del SAS y por lo que hoy hay declaraciones en el juzgado en Sevilla, así como a la crisis del cribado del cáncer de mama.

Para Martínez, Moreno "no es diferente" a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, o al presidente de la Comunidad Valenciana en funciones, Carlos Mazon: "No hay PP bueno y hay que limpiar las instituciones de esta panda y sacar sus manos del dinero que debería invertirse en la sanidad pública".