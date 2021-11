La Policía investiga como intencionado el incendio en el que han muerto una madre y dos hijos

ALMERÍA, 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional investiga el incendio de carácter "intencionado" que se produjo poco después de las 0,00 horas de este miércoles en el que han fallecido una mujer y sus hijos de unos 5 y 10 años de edad en una vivienda del barrio de El Alquián, en Almería, con el fin de esclarecer la posible participación de una cuarta persona en los hechos o si, por el contrario, el fuego fue ocasionado desde el interior de la habitación en la se encontraron los cuerpos calcinados.

Agentes de la Policía Judicial han acudido a la vivienda ubicada en el número 28 de la calle Euro de la capital almeriense donde han permanecido varias horas para recopilar vestigios y pruebas que permitan aclarar las circunstancias del suceso que se produjo mientras que la pareja de la víctima se encontraba fuera del domicilio por motivos de trabajo.

Los investigadores esperan que la autopsia que se practica en el Instituto de Medicina Legal (IML) arroje luz sobre las causas de la muerte, sentido en el que también se tornarán esenciales las conclusiones a las que llegue la Policía Científica y el informe pericial que emita el cuerpo de Bomberos de Almería.

Según los primeros datos de la investigación, una "cama" apoyada contra la puerta de la habitación en la que se encontraron los cuerpos habría "bloqueado" el acceso a la misma desde el exterior, por lo que los bomberos tuvieron que "violentarla" y "echarla abajo" al hallarse "bloqueada" por "detrás de ella por dentro".

Las pesquisas preliminares destacan, asimismo, la "especial virulencia" del fuego, que ocasionó afección casi exclusivamente a la habitación en la que se hallaban la mujer y sus dos hijos menores, no "usual", por lo que se está investigando si se debe a la presencia de materiales inflamables sin más en el cuarto o si se pudo utilizar "algún tipo de acelerante".

No obstante, los investigadores no han descartado ninguna hipótesis y no abandonan la posibilidad de que en los hechos se viera implicada una cuarta persona aunque, por el momento, no han confirmado ninguna detención ni han apuntado la intervención de algún testigo directo en el inmueble a pesar de que algunos vecinos han relatado la presencia de un tío de los menores en la vivienda, quien habría abandonado la casa al iniciarse el incendio.

Con ello, insisten en que la investigación continúa abierta para determinar la autoría del incendio tras confirmarse que el fuego habría sido provocado de manera "intencionada" con el fin de dirimir si se trata de un delito contra la personas con un cuarto implicado o si es un delito contra la personas con suicidio.

Fue una "llamada ciudadana" de una persona no identificada la que, sobre las 0,10 horas de este miércoles, alertó de la presencia de humo y llamas en la habitación ubicada en el ático ubicado del inmueble, lo que movilizó hasta la zona tres vehículos y 12 efectivos de los Bomberos de Almería.

En el lugar intervinieron los recursos sanitarios de la Junta, Bomberos de Almería y Policía Local y Nacional, que ha activado el protocolo judicial para esclarecer las causas del suceso. El Juzgado de Instrucción número 5 de Almería en funciones de guardia se hará cargo de las primeras diligencias.