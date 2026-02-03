La Policía Local de Almería alerta de una posible estafa a través de la suscripción a una falsa revista

Archivo - Cuartel de la Policía Local de Almería. - POLICÍA LOCAL DE ALMERÍA - Archivo

ALMERÍA 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Almería ha alertado de nuevo de una posible modalidad de estafa por medio de la cual personas desconocidas, que se identifican falsamente como miembros del sindicato del Cuerpo, ofrecen a sus víctimas mediante llamada telefónica la suscripción a una revista bajo la excusa de que se trata de una publicación oficial.

La Policía Local de Almería ha indicado en un comunicado que no solicita dinero para publicaciones "de ningún tipo y bajo ningún concepto", por lo que si algún ciudadano recibe alguna llamada en este sentido advierte de que puede estar siendo víctima de una estafa e insta a no entregar ninguna cantidad y a comunicar lo sucedido de inmediato al 092.

La Jefatura ya tuvo conocimiento de hechos similares ocurridos el año pasado tanto en la capital como en El Ejido, donde se requerían cantidades en torno a los 150 euros, engaño que se estaría repitiendo de nuevo en la capital.