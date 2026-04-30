PP acusa a la alcaldesa de Cantoria (Almería) de "mentir" sobre su papel en la causa por la regularización de viviendas

El portavoz del PP de Almería, Carlos Sánchez, y el portavoz del PP en Cantoria, Saturnino Fernández. - PP

ALMERÍA 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PP de Almería, Carlos Sánchez, ha acusado a la alcaldesa de Cantoria, Purificación Sánchez (PSOE), de "mentir" sobre su papel en la causa por la que la Fiscalía pide para ella 14 años de inhabilitación ante un presunto delito de prevaricación por la regularización de varias viviendas que contaban con una orden judicial para su demolición.

El dirigen 'popular', ha señalado en una nota que "lo que está ocurriendo en Cantoria es de una enorme gravedad". "Pedimos a la señora Sánchez más humildad, que colabore de una vez con la justicia, que no mienta más a los medios de comunicación y a los vecinos de Cantoria, y que asuma su responsabilidad como máxima gestora del Ayuntamiento", ha dicho.

Acompañado del concejal del PP en el Ayuntamiento de Cantoria, Saturnino Fernández, el portavoz ha criticado que la primera edil haya "emprendido una huida hacia delante" y haya escogido la "mentira" tras haber recordado que el origen de la causa se remonta a la etapa en la que Pedro Llamas (PP) dirigía el Ayuntamiento.

"La Fiscalía no le pide 14 años de inhabilitación por hechos ajenos, sino por actuaciones que, según el escrito fiscal, se produjeron cuando era alcaldesa y en relación con un presunto delito continuado de prevaricación", ha acotado Sánchez ante la tramitación municipal que se hizo ante supuestas peticiones del promotor de las viviendas para poder venderlas cuando ya existía la orden de derribo.

"Desde el año 2015, cuando entró como alcaldesa, sabía y tenía conocimiento de la sentencia que obligaba a la demolición y no hizo nada", ha insistido antes de ahondar en que en el año 2018 "Purificación Sánchez promovió el archivo del expediente sancionador para la posterior legalización, a la vez que contaba con una sentencia en contra".