El PP de Almería insta a "continuar por la vía andaluza del orden" tras el 17M frente al "lío de otras partes"

El candidato del PP de Almería al Parlamento Andaluz, Pablo Venzal, en un reparto electoral. - PP ALMERIA

SEVILLA 3 May. (EUROPA PRESS) -

El candidato del PP de Almería al Parlamento Andaluz, Pablo Venzal, ha destacado este domingo que la gestión del Gobierno de Juanma Moreno es "garantía de progreso" y ha pedido a los almerienses que el próximo 17M voten al Partido Popular si quieren que la provincia "continúe avanzando" en materia de infraestructuras.

Venzal ha subrayado en una nota de prensa que "el 17 de mayo tocará decidir si continuamos por esta vía andaluza de orden, estabilidad y seguridad o entramos en el lío político que vemos en otras partes", y ha advertido de que Andalucía "no puede permitirse dar ni un solo paso atrás".

El dirigente popular ha puesto el foco en la "importancia" de las infraestructuras como elemento vertebrador del territorio, señalando que "son esenciales para generar empleo, riqueza e igualdad de oportunidades", y por tanto, "fundamentales para el desarrollo económico y la cohesión social". En relación con la gestión del Ejecutivo Andaluz, Venzal ha destacado que en los últimos ocho años se han invertido 38.000 millones de euros en inversiones de capital en Andalucía, lo que ha permitido impulsar o finalizar infraestructuras que, según ha indicado, llevaban años "olvidadas o estancadas".

Entre ellas, ha mencionado actuaciones en la provincia de Almería como la autovía del Almanzora, con una inversión de 50 millones de euros, el desdoblamiento de la carretera Vera-Garrucha, o la rehabilitación de la Casa Consistorial de la capital. Asimismo, ha señalado que actualmente se encuentran en marcha proyectos relevantes como la redacción del nuevo tramo de la Autovía del Almanzora entre Fines y Olula del Río, la integración del Puerto-Ciudad o la futura estación intermodal dentro del proyecto de soterramiento del AVE.

Venzal ha afirmado que "Almería se ha transformado gracias a estas oportunidades desde la seguridad y la estabilidad", frente al modelo socialista que "genera inseguridad, no aprueba presupuestos y retrasa infraestructuras". Como ejemplo, ha citado el desarrollo de la alta velocidad, cuya llegada a la provincia, según ha señalado, se ha ido posponiendo y podría no materializarse hasta 2030.

El candidato popular también ha criticado la situación de entidades públicas como Adif, señalando su elevado déficit que supera los 18.000 millones de euros y asegurando que actualmente las inversiones actuales dependen de fondos europeos ante la falta de presupuestos estatales por parte del Gobierno de España. Por último, ha insistido en que lo que está en juego el próximo 17 de mayo es "elegir entre el modelo de progreso, estabilidad y cumplimiento o el de la improvisación y el retraso", y ha reiterado su llamamiento a votar al Partido Popular y a Juanma Moreno para consolidar el crecimiento de Almería y Andalucía.