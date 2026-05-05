Isabel Rodríguez supedita la solución del problema de la vivienda a la llegada del PSOE al Gobierno de Andalucía

La ministra de Vivienda atiende a los medios junto al portavoz socialista en el Ayuntamiento de Sevilla y el secretario general del PSOE provincial. - ROCÍO RUZ-EUROPA PRESS

SEVILLA 5 May. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha condicionado, de un modo u otro, el cambio de gobierno en la Junta de Andalucía con el hecho de "acabar con el problema de la vivienda" en esta comunidad autónoma: "es algo imprescindible". Para ello, ha esgrimido que la Administración andaluza está poniendo en marcha pisos a "precios inasumibles para la mayoría social".

Así lo ha expresado en un acto con alcaldes y alcaldesas del área metropolitana de Sevilla, donde ha estado acompañada, entre otros, por el subdelegado del Gobierno, Francisco Toscano; el secretario provincial de los socialistas, Javier Fernández, y el portavoz del PSOE en el Consistorio hispalense, Antonio Muñoz, en el marco de la campaña electoral de cara a las elecciones del 17 de mayo.

En opinión de la ministra, 350.000 euros "no es un precio al que se pueda enfrentar un joven que hoy se está emancipando o que tiene su primer empleo". Para Isabel Rodríguez, "eso no se puede llamar vivienda pública, lo que hay detrás es el negocio de la especulación".

Rodríguez también se ha referido al problema del alquiler, régimen en el que se hallan más de 750.000 personas, y con rentas que en Sevilla o Málaga son "inasumibles", dado que destinan el 50, el 60 o el 70% de sus ingresos al pago del alquiler, algo "inexcusable". Además, la ministra ha remarcado que Andalucía es la comunidad autónoma "donde más pisos turísticos ilegales existen, con más de 24.000, que podrían estar dando cobijo a familias y a jóvenes andaluces".

Por último, la ministra ha recordado que cuando en Madrid gobernaba Mariano Rajoy (PP), los andaluces recibían "apenas 144 millones de euros" para hacer viviendas en su comunidad. "Bajo el Gobierno de Pedro Sánchez, durante el mismo tiempo, en Andalucía hemos invertido 1.600 millones de euros para vivienda", ha destacado.

"Concretamente, en Sevilla estamos construyendo más de 4.000 viviendas y rehabilitando más de 5.000: estas son las cuentas de los socialistas en Andalucía", ha concluido Rodríguez.

'DOS GRANDES RETOS: VIVIENDA Y SERVICIOS PÚBLICOS'

Para el secretario general del PSOE de Sevilla, dos de los "grandes retos" del Partido Socialista para el 17M son, "de la mano" de María Jesús Montero --candidata del PSOE-A al Parlamento andaluz--, la vivienda y el rescate de los servicios públicos, ya que "ha sido secuestrada la sanidad, la educación y la dependencia".

"Mucha gente vulnerable, mucha gente joven está teniendo tremendas dificultades para acceder al mercado de la vivienda; en parte, por razones globales, problemas para la regulación y por la especulación voraz, pero también por la ausencia de políticas en materia de vivienda del Gobierno andaluz y del candidato (popular) a la Presidencia, Juan Manuel Moreno", ha asegurado Fernández.

"Una vivienda protegida puede llegar a costar hasta 350.000 euros: eso no es una VPO tal como los socialistas la hemos conocido a lo largo de los años", ha añadido el dirigente socialista, quien ha tenido la oportunidad de intercambiar ideas con la ministra, "no solo para valorar positivamente todas las iniciativas que el Gobierno de España está poniendo encima de la mesa, también le he podido contar los planes de vivienda que estamos llevando a cabo en la provincia y en la capital". En ese sentido, ha destacado Cortijo de Cuarto, con un 60% de viviendas públicas

"La ministra ha valorado muy positivamente esos 35 planes de vivienda que la Diputación tiene desplegado por todos esos municipios para la viviendas de VPO en venta, vivienda en alquiler, con precios que nunca podrán superar en materia de venta los 115.000 euros una vivienda", ha abundado al respecto.

Fernández ha agradecido a la ministra su predisposición. "Con Isabel Rodríguez es muy fácil ponerse de acuerdo, compartir ideas y buscar puntos de encuentro, porque coincidimos con el diagnóstico y también coincidimos con la solución", ha finalizado su intervención.



