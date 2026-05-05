Montero subraya la "urgencia" del 17M para que los progresistas no se queden "en casa" como "quiere" Moreno

La secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, en un mitin en Huelva en la campaña de las elecciones del 17 de mayo. - PSOE-A

HUELVA 5 May. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSOE-A y candidata a la Presidencia de la Junta de Andalucía, María Jesús Montero, ha llamado este martes a la ciudadanía progresista a asumir la "urgencia" de las próximas elecciones autonómicas del 17 de mayo, frente a las que el PP-A y su presidente, Juanma Moreno, "no quiere hacer campaña, no quiere que haya clima electoral", y "lo que quiere es que la gente progresista de Andalucía se quede en su casa", según ha denunciado.

"No se lo vamos a permitir", ha advertido al líder del PP-A la candidata socialista, quien ha compartido este martes por la tarde un mitin con el que fuera secretario general del PSOE y presidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, que se ha celebrado en el edificio Jacobo del Barco del Campus del Carmen de la Universidad de Huelva, que ha completado su aforo con unas 500 personas sentadas, más varios centenares que se han quedado fuera.

Ante la presencia también de la secretaria de Organización del PSOE, Rebeca Torró, la candidata socialista a la Junta ha criticado, en referencia a Juanma Moreno, que "algunos sólo quieren estar" en los gobiernos, "sin someterse a control", y piensan que "gobernar es simplemente ir a los lugares donde uno está tan a gustito".

Frente a ello, María Jesús Montero ha aseverado que "gobernar es estar con la gente que tiene problemas y necesidades a las que hay que darles respuesta" desde las instituciones, y ha criticado que, para el actual presidente de la Junta, "gobernar es un lío", y por eso "dice que no ha reformado la sanidad andaluza".

En ese punto, la candidata socialista ha llamado a los andaluces a ser "conscientes del momento histórico" que, en su opinión, vive actualmente Andalucía, después de que los presidentes socialistas que tuvo la Junta a lo largo de su historia diseñaran la Andalucía "moderna, alegre, que se tira a la calle cuando se le necesita y tiene la capacidad de levantarse".

Y Montero ha augurado que "toda la gente de la izquierda" en Andalucía le va a decir a Juanma Moreno que, "como el lío es él, el próximo 17 de mayo nos vamos a librar del lío", desde la premisa de que el PP está realizando ahora "las mismas políticas" que Vox aunque no gobiernen juntos, y "el PSOE lo que quiere es echar a las derechas de San Telmo", porque "ahora más que nunca lo necesitamos", según ha avisado.

APERTURA DE MARÍA MÁRQUEZ

Ha abierto el mitin la cabeza de lista del PSOE por Huelva y vicesecretaria general del PSOE, María Márquez, quien ha comenzado pidiendo disculpas por las personas que se han quedado fuera del recinto, y ha señalado que el PP, que gobierna el Ayuntamiento de la capital onubense, "no ha querido" darles a los socialistas "un sitio más grande" para este acto.

Durante su intervención, ha reivindicado la figura del expresidente Zapatero y algunas de las iniciativas que impulsó durante sus años de gobierno, como las leyes de la dependencia y del matrimonio homosexual o contra la violencia de género, y ha querido "romper una lanza a favor del poderío" de Montero, pese a que "la deshumanizan y la señalan", según ha censurado antes de concluir sentenciando que "la única manera de frenar a la derecha es coger la papeleta del PSOE, no hay otro camino", ha remarcado.

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