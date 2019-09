PP de Almería presenta una PNL al Congreso para que Interior ejecute el protocolo sobre la Guardia Civil de Roquetas

Publicado 06/09/2019 16:48:13 CET

ROQUETAS DE MAR (ALMERÍA), 6 Sep. (EUROPA PRESS) -

El PP ha anunciado que va a presentar en el Congreso una Proposición No de Ley (PNL) para instar al Gobierno a desarrollar el protocolo de actuaciones sobre la Guardia Civil de Roquetas de Mar (Almería) que firmaron el Ministerio del Interior y el Ayuntamiento de Roquetas de Mar después de "15 meses sin noticias, a pesar de los múltiples requerimientos y contactos".

El diputado nacional Juanjo Matarí en una comparecencia a las puertas del actual cuartel roquetero y acompañado por el alcalde del municipio, Gabriel Amat, y la concejal Rocío Sánchez, ha indicado que la ejecución de protocolo es "perentoria" para el municipio y ha resaltado que el plazo de 15 meses de su firma "coinciden con el gobierno de Pedro Sánchez".

"Hemos visto que el ministerio no tienen ningún interés, no se ha avanzado en una medida que tiene que dar lugar a que la Guardia Civil cuente con unas dependencias ajustadas a las necesidades del municipio", ha trasladado Matarí en declaraciones a los periodistas.

Por ello, ha explicado, desde el PP, ven "preciso" presentar esta PNL en el Congreso "que esperamos que sea apoyada por el PSOE y por el resto de partidos para que el ministro retome la reubicación y el refuerzo de la Guardia Civil".

Matarí ha remarcado además que estas medidas se plantearon después de que el ministerio analizara todas las posibilidades para mejorar la seguridad en Roquetas. "El incremento de efectivos, aunque sin concluir totalmente, se ha ido materializando conforme a las previsiones y ha repercutido positivamente en la mejora de la seguridad, tal como demuestran los datos", ha señaaldo para añadir que el Ayuntamiento "está en condiciones de llevar a cabo las actuaciones necesarias que hagan posible la nueva ubicación".

Por su parte, el alcalde de Roquetas de Mar, Gabriel Amat, ha afirmado sentir "vergüenza" cuando se comprueban las condiciones que presenta actualmente el cuartel de la Guardia Civil, "sin contar siquiera con los mínimos servicios". También ha querido agradecer a la Guardia Civil "el trabajo que realiza y que, junto con la Policía Local, ha hecho que la seguridad en Roquetas sea cada día mejor".

Sobre el protocolo firmado, el alcalde roquetero ha confirmado que ha mantenido diversos contactos con el ministerio y con la Secretaría de Estado de Seguridad.

"No comprendo al ministro, y he hablado con él personalmente, e incluso hemos hablado de que cuenta con la medalla de oro del municipio y por tanto le guarda un cariño especial; por ello le pido que atienda sus necesidades para que la Guardia Civil pueda trabajar en unas buenas condiciones", ha señañado

La plantilla de agentes, ha comentado, se ha incrementado a más de 180, además de subir la categoría del cuartel, "con la presencia de un capitán, si bien no se ha podido reforzar el número total, faltan 10 o 12, porque no hay más espacio".

El también presidente del PP almeriense ha subrayado que, en este protocolo, el ministerio "no tiene que hacer ninguna inversión, ya que es el Ayuntamiento el que cede un edificio y un solar, que juntos suman unos cinco millones de euros, cuando es el Estado el que tiene la obligación de comprar el terreno y construirlo; pero hemos sido generosos porque la prioridad de este alcalde y este equipo de Gobierno es garantizar la seguridad ciudadana y damos los servicios sin mirar colores políticos, como ya hicimos con la variante de Roquetas con un gobierno socialista en la Junta".

"Pedimos al Gobierno que no mire colores políticos para dar servicio a los municipios, pedimos al ministro que tome las medias que tenga que tomar y que, si no, tenga valentía y diga que no lo va a hacer", ha concluido.