El PP de Almería registra una iniciativa en el Parlamento andaluz para pedir soluciones ante la plaga de pulgón

Los parlamentarios andaluces del PP por Almería Ángeles Martínez, Julia Ibáñez y Manuel Guzmán, durante la rueda de prensa. - PP

ALMERÍA 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

El PP de Almería ha registrado una Proposición No de Ley (PNL) en el Parlamento andaluz para reclamar al Gobierno central soluciones "urgentes" ante la plaga de pulgón que afecta al Levante almeriense, con especial incidencia en el cultivo de lechuga, y para pedir la autorización excepcional de un producto fitosanitario que frene su avance.

Los parlamentarios andaluces Ángeles Martínez, Julia Ibáñez y Manuel Guzmán han advertido de la dimensión del problema en la comarca, donde "ya se han perdido más de 2.000 hectáreas de lechuga y donde podrían verse afectadas hasta 10.000 hectáreas en las próximas semanas si no se adoptan medidas con rapidez", según ha informado la formación política en un comunicado.

Martínez ha señalado que la iniciativa también reclama que se agilicen las autorizaciones de otros productos alternativos que puedan ofrecer "soluciones reales" al sector y que el Ministerio mantenga un contacto directo con los agricultores para escuchar sus demandas.

Asimismo, ha recordado que desde la Junta de Andalucía ya se han dado pasos para abordar esta problemática y ha destacado que el consejero de Agricultura, Ramón Fernández-Pacheco, ha solicitado la convocatoria de una mesa técnica con el Ministerio para analizar la situación.

"La plaga del pulgón afecta especialmente a la lechuga porque en el Levante almeriense se concentra gran parte de esta producción. En algunos meses del año exportamos hasta el 70 por ciento de la lechuga que se consume en toda Europa", ha explicado.

Sin embargo, ha advertido de que "el problema no se limita a este cultivo, ya que también está afectando a otros productos como cítricos, brócoli, coles o alcachofas, y se está extendiendo a otras comunidades autónomas como Murcia, Valencia, Cataluña o Extremadura".

La parlamentaria ha mostrado su preocupación por las pérdidas que se están registran en la comarca. "En el Levante almeriense ya se han perdido más de 2.000 hectáreas de lechuga y las previsiones apuntan a que podrían verse perjudicadas hasta 10.000 hectáreas en las próximas semanas si no se actúa con rapidez", ha advertido.

Además, ha criticado que el Gobierno de España haya rechazado recientemente la autorización del fitosanitario solicitado por el sector. "Nos parece una injusticia absoluta porque este producto sí se utiliza en otros países europeos como Portugal, Alemania, Italia, Francia o Eslovenia. Mientras otros gobiernos protegen su agricultura, en España el Gobierno de Pedro Sánchez toma decisiones que perjudican directamente a nuestros agricultores", ha lamentado.

Martínez ha insistido en que el sector agrícola almeriense es referente en control biológico y en el uso responsable de fitosanitarios. "Almería es líder mundial en control biológico y lo que pedimos no es otra cosa que herramientas eficaces para afrontar una situación concreta y excepcional", ha afirmado.

"Es un sinsentido que no se autorice el uso de este producto en España mientras se permite la entrada de productos de otros países en los que sí se utiliza. Eso coloca a nuestros agricultores en clara desventaja", ha añadido.

OTRAS PLAGAS EN EL CAMPO ALMERIENSE

Por su parte, Ibáñez ha señalado que esta situación "se produce en un contexto especialmente difícil para los agricultores, que llevan años soportando un incremento constante de los costes de producción".

La parlamentaria 'popular' ha recordado que, además del problema del pulgón en el Levante, el sector agrícola del Poniente almeriense lleva dos campañas enfrentándose a otras plagas, como el 'Thrips parvispinus' o la araña roja que "están causando importantes pérdidas en cultivos como el pimiento, pero también en la berenjena, el pepino o el calabacín".

Según ha detallado, en la campaña 2025-2026 la incidencia de esta plaga alcanza entre el 95 por ciento y el cien por ciento de las explotaciones del Poniente, especialmente en municipios como El Ejido.

"Las consecuencias están siendo muy graves: más de 300 hectáreas arrancadas, reducción de rendimientos, pérdida de calidad comercializable y un aumento muy importante de los costes del control biológico", ha señalado.

Ibáñez ha reconocido la rápida respuesta de la Junta de Andalucía ante esta situación, con la creación de un grupo de trabajo técnico desde la Consejería de Agricultura y la puesta en marcha de diferentes protocolos para la gestión de restos vegetales y el control biológico en cultivos afectados.

Además, ha recordado que la Junta aprobó una ayuda extraordinaria para los agricultores que se han visto obligados a arrancar sus cultivos por los daños provocados por esta plaga.

Por otra parte, ha insistido en que la respuesta no puede limitarse al ámbito autonómico. "La magnitud del problema hace evidente que el Gobierno de España también tiene que actuar. Tiene que ser sensible ante la escasez de sustancias activas disponibles y autorizar de forma excepcional materias activas fitosanitarias cuando la situación lo requiera, tal y como prevé la normativa europea", ha afirmado.

Ibáñez ha subrayado que estas autorizaciones excepcionales son necesarias para poder hacer frente a situaciones críticas sin renunciar al modelo agrícola almeriense.

"No estamos hablando de dar ni un paso atrás en el control biológico. Al contrario, el modelo agrícola almeriense es un referente mundial y lo que pedimos es compatibilizarlo con herramientas puntuales que permitan controlar plagas cuando se descontrolan", ha explicado.

Por ello, ha defendido la necesidad de "seguir reforzando la investigación y el desarrollo de nuevas soluciones biológicas, destacando el trabajo que se está realizando desde el Ifapa en colaboración con empresas del sector".

"Los agricultores están haciendo su parte, la Junta de Andalucía está haciendo su parte y ahora lo que pedimos es que el Gobierno de España esté a la altura y actúe con agilidad y sentido común para apoyar a un sector estratégico para nuestra provincia, para Andalucía y para España", ha apostillado.