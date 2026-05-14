PP apela al apoyo de la Junta a la agricultura para pedir un "fuerte" respaldo el 17M ante los "agravios" del Gobierno

1087125.1.260.149.20260514135709 El presidente del PP de Almería y candidato al Parlamento andaluz, Ramón Fernández-Pacheco, atiende a los medios tras visitar una explotación agrícola en El Ejido (Almería). - Marian León - Europa Press

EL EJIDO (ALMERÍA), 14 (EUROPA PRESS)

El cabeza de lista del PP de Almería al Parlamento andaluz, Ramón Fernández-Pacheco, ha reivindicado el voto para conseguir un gobierno "fuerte" al frente de la Junta de Andalucía que permita mantener las políticas de apoyo al campo andaluz "desde el mismo día 18" de mayo y que haga frente a los "agravios" del Gobierno central.

En declaraciones a los medios desde un invernadero de El Ejido (Almería), Fernández-Pacheco ha insistido en dar al PP una amplia mayoría en el próximo 17 de mayo, ya que ello permitirá "trabajar en los múltiples retos que el sector agrícola" sin que se "pierda ni un solo minuto en decisiones, diatribas, peleas" y "polémicas que nada importan a la gente" y que "no contribuyen en nada a seguir aportando" al sector agrícola.

"Ningún otro gobierno ha apoyado tanto a la agricultura de Almería como lo ha hecho el Gobierno andaluz de Juanma Moreno", ha manifestado el también presidente del PP de Almería antes de reclamar la "confianza" de los agricultores de cara a la jornada electoral del domingo.

Fernández-Pacheco, quien dirige la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural en la Junta, ha apuntado la falta de inversión en infraestructuras hidráulicas por parte del Gobierno, al que ha afeado su "negativa" de ampliar hasta el próximo 15 de junio el plazo para la presentación de ayudas de la PAC.

Del mismo modo, ha criticado que el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) se haya negado a "eximir del canon de regulación y tarifa a los regantes del Guadalquivir", quienes "no van a poder regar como consecuencia de las borrascas, cosa que sí ha hecho la Junta de Andalucía en sus cuencas".

También ha calificado de "sangrante" que desde el departamento que dirige el ministro Luis Planas se haya optado por tributar en IRPF las ayudas dadas desde la Junta a los productores afectados por el tren de borrascas mientras que las ayudas del ministerio sí "lo están".

"Los 700 millones de euros en ayudas directas ya están a disposición de los agricultores, pero no van a cobrar 700 millones, sino que un 30 o un 35 por ciento se lo va a llevar el propio Ministerio de Hacienda", ha dicho antes de criticar la "callada por respuesta" que se ha tenido desde la Junta ante esta cuestión, si bien confía en que finalmente el Ministerio opte por eximir de tributar el IRPF por esas ayudas al ser una media "lógica" y "razonable".

De otro lado, Fernández-Pacheco ha subrayado que la Junta de Andalucía ha puesto en marcha en los últimos años "hasta 41 infraestructuras diferentes con un importe de 183 millones de euros" para aliviar el déficit hídrico mientras que "las desaladoras prometidas" en Almería "siguen sin salir adelante".

"Vemos cómo no solo no nos traen un solo litro de agua, sino que además tienen la osadía de quitarnos la que ya tenemos; y lo hacen torpedeando el trasvase Tajo-Segura que durante 40 años ha sido garantía de crecimiento y de prosperidad para todo el Levante y el norte de la provincia de Almería", ha criticado el candidato.

El aspirante ha valorado las acciones de la Junta de Andalucía para la incorporación de jóvenes al campo, la modernización de explotaciones agrícolas --con una plan específico para el invernadero--, la puesta en marcha de una estrategia de frutas y hortalizas de invernadero que "lleva ya el 70 por ciento de su contenido totalmente desarrollado" o las actuaciones para solventar los problemas de sanidad vegetal, entre otras cuestiones.