El PSOE afirma que destinará el 1% del PIB andaluz a la construcción de vivienda pública y lamenta los precios en Huelva

El candidato número dos por el PSOE de Huelva al Parlamento andaluz, Mario Jiménez,en la barriada Los Almendros de Cartaya. - PSOE DE HUELVA

CARTAYA (HUELVA), 14 (EUROPA PRESS)

El candidato número dos por el PSOE de Huelva al Parlamento andaluz, Mario Jiménez, ha afirmado que si la secretaria general del PSOE-A y candidata a la Junta de Andalucía, María Jesús Montero, es la próxima presidenta "el Gobierno Socialista destinará el 1% del Producto Interior Bruto (PIB) a la construcción de vivienda pública", toda vez que ha lamentado que "por culpa de la gestión especulativa del PP" Huelva se ha convertido "en la capital de provincia de Andalucía donde más ha subido el precio del alquiler y donde m difícil es acceder a una vivienda".

Así lo ha manifestado Jiménez en declaraciones a los medios en la barriada Los Almendros de Cartaya, construida por el Gobierno socialista en la Junta de Andalucía, donde ha apuntado que la capital onubense es, además, "la cuarta capital en España en carecimiento del acceso de una vivienda en régimen de alquiler", por lo que ha subrayado que "si los jóvenes andaluces quieren tener un gobierno que le ayude a acceder a una vivienda, que les garantice el acceso a la vivienda, tienen que votar al PSOE andaluz".

"Porque si sigue gobernando la derecha no habrá vivienda para los jóvenes, no habrá vivienda para los más desfavorecidos, no habrá vivienda para las clases trabajadoras y las clases medias. Será un mercado imposible, como en estos momentos está ocurriendo, en el que se está pagando de media en Andalucía 2.500 euros el metro cuadrado", ha manifestado.

Jiménez ha afirmado que "con el PSOE se hicieron miles de viviendas en Andalucía" y "con el PP no se han hecho viviendas en la comunidad autónoma y en ocho años se han hecho cero viviendas en la provincia de Huelva" y ha recordado que Montero se ha comprometido a "poner en marcha 100.000 viviendas en las próximas dos legislaturas para garantizar que 100.000 familias puedan tener su vivienda, organicen su vida y tengan un futuro digno que sin una vivienda decente es imposible tener".

Así, ha explicado que "8.000 de esas viviendas" se construirán en la provincia de Huelva a lo largo de "las próximas dos legislaturas", así como se comprometen a "garantizar que los jóvenes puedan acceder especialmente a la entrada de la vivienda, subvencionando el 20% de la entrada" para dar "más facilidades" a ese acceso, de forma que pueda "abordar el pago de una letra de manera más o menos razonable si consigue un préstamo a un precio decente".

"De manera que, esas 100.000 primeras viviendas más esa subvención al 20% de la entrada creemos que va a permitir que más de 150.000 andaluces puedan tener acceso a una vivienda y romper esta situación absolutamente dramática que se está viviendo en Andalucía y especialmente en Huelva", ha añadido.

Jiménez, ha puesto como ejemplo de las políticas socialistas en vivienda la barriada de Los Almendros de Cartaya, "una actuación magnífica, con unas calidades excelentes" y que "además se hizo garantizando el acceso a la vivienda a un grupo de ciudadanos que posiblemente sin el apoyo público en aquel momento del gobierno socialista para acometer esta obra no hubieran podido acceder a esa vivienda".

"Frente a esta realidad palpable de lo que es una buena política de vivienda, la que en su día estuvo haciendo durante muchos años el gobierno socialista de Andalucía, está la triste y dura realidad de un gobierno de la derecha que no entiende la vivienda como un derecho para los ciudadanos, sino que la entiende como un producto de mercado en el que quien tiene que beneficiarse de que haya o no haya vivienda no sean los ciudadanos que la ocupen, sino los empresarios que la promueven", ha dicho.

Mario Jiménez ha remarcado que su formación defiende que "en el proceso de la construcción de vivienda los empresarios obtengan un beneficio razonable" pero que para los socialistas "la vivienda no es un bien de mercado, es un derecho" y considera una "agresión terrible a los derechos de los ciudadanos" que "no se haya acometido en Andalucía y en Huelva proyectos serios de promoción pública de vivienda, fundamentalmente para las posibilidades de emancipación de la gente joven, que son los que más dificultades tienen a la hora de acceder a una vivienda".

Por todo ello, ha asegurado que "si los jóvenes de Andalucía y de Huelva quieren acceder a una vivienda, tiene que gobernar el Partido Socialista en la comunidad autónoma". "Por eso le pedimos el voto a ellos y a sus familias, porque la única manera de que los jóvenes andaluces accedan a una vivienda a una vivienda es que gobierne el PSOE en Andalucía y María Jesús Montero sea la próxima presidenta de la Junta de Andalucía", ha concluido.