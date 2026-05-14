El PP señala que Juanma Moreno ha hecho "realidad" el Materno de Huelva, "lo que otros prometieron y nunca cumplieron"

El candidato número dos del Partido Popular por la provincia de Huelva a las elecciones andaluzas, Manuel Andrés González, junto a las obras del Hospital Materno Infantil de Huelva. - PP DE HUELVA

HUELVA 14 May. (EUROPA PRESS) -

El candidato número dos del Partido Popular por la provincia de Huelva a las elecciones andaluzas, Manuel Andrés González, ha destacado que el Gobierno de Juanma Moreno "hace realidad un proyecto como el Hospital Materno infantil que otros gobiernos prometieron y nunca cumplieron".

Según ha indicado el popular en una nota de prensa, González ha remarcado, junto a las obras que comenzaron hace unas semanas, que se trata de un "hito histórico" para Huelva, "una obra de envergadura tras décadas de promesas incumplidas por parte de los anteriores gobiernos socialistas en la junta". "Podemos decir que el Materno Infantil deja de ser una promesa incumplida por los anteriores gobiernos del PSOE en la Junta, en los que estaba la candidata socialista Maria Jesús Montero, y pasa a ser una realidad con calendario y presupuesto con el Gobierno del PP", ha incidido.

Asimismo, el candidato popular ha subrayado que la apertura del Materno Infantil será "un antes y un después para miles de familias onubenses", ya que Huelva contará por primera vez con un hospital específico para la atención de madres, niños y jóvenes.

Con una inversión histórica que supera los 82 millones de euros, este hospital "será la mayor infraestructura sanitaria levantada en Huelva desde hace 30 años, cuando se inauguró el Juanma Ramón Jiménez". El nuevo Materno Infantil contará con 36.372 metros cuadrados, distribuidos en seis niveles, y ofrecerá 125 nuevas camas en Pediatría, Obstetricia, Ginecología, Salud Mental y Cuidados Intensivos.

Manuel Andrés González ha finalizado señalando que "el 17 de mayo lo que está en juego es que la provincia de Huelva siga avanzando con inversión y proyectos que se ejecutan" como es el caso del Materno Infantil "con el impulso del Gobierno de Juanma Moreno".



