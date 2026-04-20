El PP destaca una inversión de 92 millones en sostenibilidad en Almería y reivindica el modelo ambiental de Moreno

La candidata del PP de Almería al Parlamento Andaluz, Mónica Morales, junto al vicesecretario de Medio Ambiente del PP de Almería, Sergio Arjona, y el presidente del PP de Níjar, José Francisco Garrido, en el foro de Sostenibilidad y Medio Ambiente. - PP DE ALMERÍA

ALMERÍA 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

La candidata del PP de Almería al Parlamento Andaluz, Mónica Morales, ha participado este lunes en un foro sobre Sostenibilidad y Medio Ambiente junto al vicesecretario de Medio Ambiente del PP de Almería, Sergio Arjona, y el presidente del PP de Níjar, José Francisco Garrido, en el que se ha puesto en valor las políticas impulsadas por el Gobierno de Juanma Moreno en los últimos años en esta materia.

Durante su intervención, Morales ha destacado que "el Gobierno de Moreno ha invertido más de 92 millones de euros en la provincia de Almería en materia de sostenibilidad y medio ambiente en los últimos años, con el objetivo de proteger y poner en valor nuestro patrimonio natural".

La popular ha explicado que estas inversiones se han centrado en ámbitos como "la gestión forestal, la mejora de caminos y vías pecuarias, la restauración de humedales, el sellado de vertederos ilegales y la mejora de la gestión de residuos", además de destacar la aprobación de "nuevas leyes de economía circular, montes, gestión ambiental y agentes medioambientales".

A ello ha sumado la "mejora" que el Gobierno de Moreno está impulsando en los procedimientos administrativos para hacerlos "más ágiles y eficientes, permitiendo que las inversiones productivas compatibles con el medio ambiente puedan desarrollarse con mayor rapidez".

Por su parte, el vicesecretario del PP Sergio Arjona ha detallado algunas actuaciones concretas, asegurando que "se han destinado 11,7 millones de euros a tratamientos selvícolas y restauración de más de 5.400 hectáreas forestales, 9,2 millones a la mejora de caminos y vías pecuarias, un millón de euros a la restauración de diques forestales, más de 12 millones al sellado de vertederos ilegales, más de 16 millones a ayudas para la gestión de residuos y 3,3 millones a la mejora de humedales".

Asimismo, ha destacado la inversión de cinco millones de euros en espacios naturales como "el Parque El Boticario en la capital, el Geoparque de Cabo de Gata-Níjar o el centro de visitantes de Laujar de Andarax".

En clave política, Arjona ha afirmado que "frente a etapas anteriores marcadas por la falta de gestión, hoy Andalucía cuenta con un Gobierno que cree en la sostenibilidad como motor de desarrollo y que actúa con planificación y compromiso". "Las políticas de Moreno demuestran que proteger el medio ambiente no es un freno, sino una oportunidad para generar empleo, riqueza y futuro en nuestra tierra", ha señalado.

Por último, ha subrayado que "desde el PP vamos a seguir defendiendo un modelo que combina crecimiento económico con respeto al entorno, apostando por la innovación, la eficiencia y la sostenibilidad como pilares del progreso de Almería y de Andalucía".

En el foro también ha intervenido el presidente del PP de Níjar, José Francisco Garrido, que ha destacado que "el compromiso del Gobierno de Juanma Moreno con la sostenibilidad y el medio ambiente se está traduciendo en inversiones reales y actuaciones concretas en municipios como Níjar, donde contamos con un entorno natural único que requiere protección y gestión responsable".

En este sentido, ha subrayado que "las políticas impulsadas por la Junta están permitiendo compatibilizar la conservación del medio natural con el desarrollo económico, algo fundamental para nuestro municipio". Además, Garrido ha añadido que "Níjar es un ejemplo de que cuando hay voluntad política y gestión eficaz se pueden impulsar proyectos sostenibles que generan oportunidades, empleo y riqueza, sin renunciar a la protección de nuestro patrimonio natural".