El PP pedirá la comparecencia de la ministra para la Transición Ecológica por el cierre de la planta de Gádor (Almería)

Publicado 20/10/2018 15:50:18 CET

GÁDOR (ALMERÍA), 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

El PP registrará este lunes en el Congreso de los Diputados y en el Senado una solicitud de comparecencia de la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, para preguntarle qué respuesta va a dar el Gobierno al cierre de varias cementeras en España y, en particular, al de la planta de Cemex ubicada en Gádor (Almería).

Así lo ha explicado, en declaraciones a Europa Press este sábado, la alcaldesa del citado municipio almeriense, Lourdes Ramos (PP), quien ha recordado que este cierre acompaña al de otra planta de la misma multinacional mexicana en Lloseta (Mallorca), y que la comparecencia servirá para "que el Gobierno vea el problema que hay", porque "este es el inicio del fin de las cementeras".

Cemex anunció este martes el cierre de dos de las siete fábricas de cemento que tiene en España, entre las que se encuentran la planta de Gádor y por el que se verán afectados unos cien trabajadores por el expediente de regulación de empleo (ERE). La empresa atribuye este nuevo ajuste a la actual coyuntura del sector de la construcción, especialmente de grandes infraestructuras, y a la nueva regulación sobre derechos de emisión de dióxido de carbono que entrará en vigor en Europa en 2020.

No obstante, la alcaldesa ha criticado que, en el caso del cierre de la planta de Gádor, la delegación de Medio Ambiente de la Junta "ha puesto una traba" en el puerto de Almería, ya que, según ha explicado, a las empresas que realizan exportaciones de califa, clinker y otros componentes del cemento se les ha establecido una nueva legislación que les obliga a construir unas naves para sus operaciones, una situación que "no existe en ningún puerto de Andalucía".

Ramos ha explicado que tuvo constancia de esto este pasado viernes, y que entonces solicitó una reunión urgente con el delegado de Medio Ambiente en Almería, aunque ha lamentado que ya lleva "cuatro semanas esperando" a ser recibida para tratar otros asuntos, por lo que está considerando ir a instancias superiores. "Ya que no me recibe él, que me reciba un responsable de la Junta de Andalucía, porque ahora necesito reunirme urgentemente con ellos", ha espetado.

PLENO EXTRAORDINARIO

Este sábado se ha celebrado además un pleno extraordinario en el Ayuntamiento de Gádor en el que se ha aprobado una moción que insta al Gobierno y a la Junta de Andalucía a que busquen soluciones y articulen medidas para que, en el caso de que finalmente cierre la planta, se articule un plan de empleo para la zona, según ha explicado la alcaldesa a Europa Press.

Entrando en detalle, Ramos ha criticado la ausencia de dos concejales del PSOE en "el Pleno más importante", en el que "había que estar al lado de la gente", y que la moción ha sido aprobada con los votos a favor de los siete concejales del PP y otros dos del PSOE que sí estaban presentes.

Por otro lado, y coincidiendo con la celebración del Pleno, en el que también han estado presentes el comité de empresa y trabajadores, unos 40 comercios locales han cerrado en solidaridad con los empleados de la planta.

PUERTOS ABIERTOS Y PUERTOS CERRADOS

La alcaldesa ha profundizado, respecto a la "traba" que tiene Cemex en el puerto de Almería, que esta serie de medidas viene dentro de una legislación que hace que un puerto se considere "abierto" o "cerrado", pero ha considerado que esto "perjudica a los trabajadores". "Lo mismo que piden justicia ambiental, yo pido justicia para todos los trabajadores y para todas sus familias que se quedan en paro", ha reclamado.

En esta línea se ha expresado también, en declaraciones a Europa Press, el senador del PP por la provincia de Almería, Eugenio Gonzálvez, quien ha estado en el pleno extraordinario y ha afirmado que desde el PP le van a pedir a la Junta de Andalucía, "que deje de poner impedimentos a Cemex para trabajar en el puerto de Almería".

El senador ha explicado que, según le han informado desde la empresa, "las condiciones que piden en Almería son diferentes a otros puertos de España donde opera esta multinacional". Por eso, ha pedido a la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, y al Ministerio para la Transición Ecológica, "que no haya tantas trabas burocráticas y que arbitren medidas para que las multinacionales tengan seguridad jurídica y que no salgan huyendo del país".

ERE EN LA PLANTA DE GÁDOR

Las negociaciones sobre el ERE que realizará la empresa en la planta de Gádor por su plan de ajuste comenzarán el 5 de noviembre, cuando se prevé abrir el periodo de consultas. La compañía prevé detallar entonces los datos concretos de impacto del ajuste en materia laboral, si bien fuentes del sector apuntaron a Europa Press que la firma prevé abordar las medidas menos traumáticas, como recolocaciones.

Según el comité de empresa, el cierre de la planta de Gádor anunciado afectará a unos cien trabajadores directos, el 90 por ciento de ellos hombres con una edad media de entre 40 y 45 años de la comarca del Medio y Bajo Andarax, quienes ven "con incertidumbre su futuro" tras la decisión de la compañía, si bien aspiran a posibles traslados, reubicaciones o, en su caso, jubilaciones durante el periodo de negociación.

La fábrica, con capacidad para producir 0,85 millones de toneladas y abierta desde finales de los años 70, fue vendida en 2015 a Cemex por la suiza Holcim, que mantiene su fábrica de Carboneras. Ahora, los empleados observan la posibilidad de que la fábrica permanezca como un punto de expedición del producto.