A prisión un hombre acusado de acuchillar a una menor tras tres intentos de atraco en Almería

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ALMERÍA 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

La titular de la Plaza 2 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Almería ha decretado prisión provisional, comunicada y sin fianza, para un hombre acusado de haber intentado tres atracos a punta de navaja en la zona de la Vega de Acá, en Almería, donde además habría asestado una cuchillada en el muslo a una menor al intentar arrebatarle el móvil.

Fuentes judiciales han confirmado a Europa Press que el hombre se encuentra investigado por tres delitos de robo en grado de tentativa y un delito de lesiones leves a tenor de estos hechos, que se instruyen en el marco de unas diligencias urgentes por lo que se enfrentará a un juicio rápido en las próximas dos semanas.

Los hechos tuvieron lugar sobre las 21,40 horas del pasado 21 de abril, cuando el detenido se habría encarado y habría amenazado en primer lugar a un grupo de cuatro personas que salía de cenar de un conocido restaurante situado en la calle Antonio Muñoz Zamora.

Las amenazas del acusado habría obligado a la pandilla a "salir corriendo" al temer por su integridad. Asimismo, y dentro de la ruta seguida por el acusado, más tarde se habría abalanzado contra una chica a las puertas de un gimnasio cercano, a la que además habría intimidad también con el cuchillo. La mujer huyó del lugar.

En última instancia, el arrestado se dirigió a la calle Ángel Gómez Fuentes donde dio alcance a una menor a la que, tras abordarla, le sacó un cuchillo mientras la agarraba y la amenazaba para que le diera su teléfono móvil, según se desprende de las actuaciones y avanza Diario de Almería.

En este sentido, la menor se habría negado a entregarle su 'smartphone', por lo que el detenido la habría empujado y golpeado contra el suelo, "dándole patadas" en la zona de la clavícula y "causándole un corte" con su cuchillo en el muslo derecho.

Pese a todo, la afectada consiguió "salir corriendo" y pedir auxilio a gritos, de modo que fue escuchada por varios viandantes que se acercaron al lugar en el que estaba, lo que hizo que el investigado huyera del lugar. Más tarde, resultó detenido por estos hechos.