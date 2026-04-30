A prisión un hombre acusado de disparar con un arma de fuego contra el dueño de un taller en Adra (Almería)

Archivo - Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Berja (Almería). - EUROPA PRESS - Archivo

ALMERÍA 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

El juez de la Plaza 1 de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Berja ha acordado este jueves el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza de un hombre investigado por tentativa de homicidio tras los disparos realizados en un taller del barrio de Puente del Río en Adra (Almería).

Fuentes de la investigación ha confirmado a Europa Press los hechos que tuvieron lugar este mismo miércoles sobre las 12,20 horas en el establecimiento al que el hombre se habría dirigido con un arma de fogueo y otra de fuego real para la que carecería de licencia.

Según las primeras diligencias realizadas por la Guardia Civil, el arrestado habría tenido anteriores desavenencias con el propietario del establecimiento, con el que se encontró en las instalaciones a una corta distancia.

Así, y tras una supuesta disputa, el investigado habría sacado una pistola o revólver de considerable calibre y habría efectuado un disparo contra el empresario, aunque no habría acertado a darle, pasándole por encima el proyectil, lo que provocó que la bala rebotara en varias superficies de taller.

Conforme a la investigación inicial, un empleado del taller habría ido en auxilio de su jefe, de forma que entre ambos habrían conseguido que el investigado se fuera del lugar de los hechos. El denunciado fue detenido más tarde por la Guardia Civil.