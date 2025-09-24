A prisión un hombre sorprendido en Almería con casi siete kilos y medio de éxtasis en una mochila

ALMERÍA 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Juzgado de Instrucción número 6 de Almería ha ordenado el ingreso en prisión provisional de un hombre que fue sorprendido en el barrio de El Alquián con una mochila en la que transportaba cuatro bolsas herméticas con cerca de siete kilos y medio de MDMA o éxtasis.

Los hechos ocurrieron sobre las 10,00 horas del pasado 12 de septiembre, cuando los agentes identificaron la presencia de dos personas en actitud sospechosa en las inmediaciones de la calle Traíña con Catamarán, según ha informado la Comisaría.

Según sus observaciones, los individuos entraban y salían reiteradamente de un vehículo, "mostrando signos evidentes de inquietud y nerviosismo". Hasta el lugar se desplazaron dos dotaciones policiales a los que los sospechosos aseguraron que esperaban "a un amigo en común que vivía en las proximidades".

Mientras los agentes realizaban las comprobaciones oportunas, los dos individuos emprendieron la huida a pie en direcciones opuestas. Los funcionarios actuantes lograron interceptar a uno de ellos, el que portaba una mochila que desde el primer momento les resultó sospechosa.

Tras inspeccionarla, se hallaron en su interior cuatro bolsas de pastillas de colores con sello impreso. Posteriormente, su análisis confirmó que se trataba de MDMA o éxtasis, con un pesaje total de siete kilos y 415 gramos.

Según la valoración del Plan Nacional sobre Drogas para el segundo semestre de 2025, considerando un peso aproximado de 250 miligramos por pastilla y un valor de 13,81 euros por unidad, la droga incautada alcanzaría un precio estimado de 406.000 euros en la calle.

El detenido fue puesto a disposición del Juzgado de Instrucción número 6 de Almería en funciones de guardia, cuyo titular decretó su ingreso en prisión provisional. La Policía Nacional todavía trabaja en la identificación y localización del segundo individuo que logró huir.