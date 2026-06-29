A prisión tras ofrecer un falso piso turístico en Vera (Almería) donde almacenaba relojes de alta gama

Relojes intervenidos. - GUARDIA CIVIL

ALMERÍA 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

Un juez de Almería ha ordenado el ingreso en prisión para un hombre que fue arrestado acusado de haber intentado estafar a una pareja a la que ofreció un falso alquiler turístico en Vera (Almería) a través del piso que él mismo tenía alquilado y en el que se encontraron varios relojes de alta gama así como material necesario para manipular y blanquear la procedencia de los mismos.

En una nota, la Guardia Civil ha explicado que al arrestado, quien también se encontraba en posesión de un pistola, le constaban varias requisitorias judiciales de ingreso en prisión como supuesto autor de varios delitos de estafa y receptación en Vera (Almería).

La denominada operación 'Dolly-clock' se inició después de que dos personas trasladaran a la Guardia Civil que habían intentado estafarlos con una oferta de un apartamento turístico a través de un portal web.

El supuesto apartamento turístico era el lugar donde el investigado residía en régimen de alquiler, cuyo contrato estaba a punto de vencer, por lo que los investigadores sospechan que tenía intención de realquilar el alojamiento o incluso hacerse con la reserva y huir del sitio. La Guardia Civil ya investigaba al sospechoso por otros hechos similares, además de las diferentes requisitorias judiciales que le constaban.

Así, se organizó un discreto operativo para detener al sospechoso cuando iba a quedar con la persona a la que iba a entregar el apartamento. No obstante, el hombre detectó la presencia policial e intentó huir aunque finalmente fue detenido. Además de las llaves del apartamento, portaba un arma corta de calibre nueve milímetros municionada.

OTRAS ESTAFAS

De forma paralela a estos hechos, investigaba la actividad profesional del detenido basada en la compra-venta y reparación de relojes de alta gama. En el apartamento encontraron varios relojes así como membretes y cajas falsificadas.

De igual manera, se encontró numerosa documentación relativa a otras estafas anteriores, contratos falsos y documentación de identidad de terceras personas.

La Guardia Civil del Puesto de Garrucha (Almería) le acusa de numerosos delitos de estafa, robos y hurtos, falsedades documentales y usurpaciones de estado civil. El arrestado fue puesto a disposición judicial de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Vera.