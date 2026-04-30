A prisión tres de los nueve detenidos en Almería una operación contra el 'petaqueo' y la inmigración irregular

Garrafas de combustible abandonadas procedentes de narcolanchas en una imagen de archivo. - Europa Press TV - Europa Press

ALMERÍA 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de la plaza número 3 de Almería ha decretado este jueves el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza de tres de las nueve personas detenidas en la operación contra el 'petaqueo' y el tráfico irregular de personas desarrollada por Policía Nacional y Guardia Civil en Almería y en otros puntos de la provincia.

Según ha informado a Europa Press fuentes del TSJA, los otros seis detenidos han quedado en libertad provisional con la condición de investigados y la obligación de cumplir varias medidas cautelares. Todos los detenidos se acogieron a su derecho a no declarar.

La causa, que ha supuesto cerca de 20 registros en las últimas 48 horas, se encuentra bajo secreto sumarial y se instruye por los presuntos delitos de pertenencia a organización criminal, blanqueo de capitales, contra los derechos de los ciudadanos extranjeros, contra la seguridad colectiva, contra la salud pública y falsedad documental.

A lo largo de la instrucción judicial se irá determinando los delitos que se le imputen a cada uno de los investigados. Los detenidos que han sido puestos en libertad provisional tendrán obligación de comparecer los días 1 y 15 de cada mes, al tiempo que se les ha retirado el pasaporte y se les ha prohibido salir del territorio nacional.