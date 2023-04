Profesores del IES Sol de Portocarrero de Almería urge vigilante y patrullas tras el apuñalamiento de un alumno

ALMERÍA, 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

El claustro de profesores del IES 'Sol de Portocarrero' de Almería ha exigido que se "tomen con urgencia medidas de seguridad" tras el apuñalamiento a un alumno de 15 años en el horario lectivo y en el interior del recinto escolar, lo que ha calificado de un "caso de extrema violencia", y ha demandado a las administraciones que actúe para crear un entorno "de bienestar" para la comunidad educativa.

En un manifiesto remitido a los medios, en el que expresan su "unión" y "resulta" por la agresión con arma blanca ocurrida en las pistas deportivas del IES, indican que es "crucial, como mínimo", la contratación "inmediata "de un guardia de seguridad durante la jornada escolar "que vigile el perímetro del centro y las zonas donde cae concentra nuestro alumnado", y subrayan la necesidad de "alguna patrulla en las horas clave de entrada y salida al centro".

"Necesitamos que nuestro instituto sea un lugar seguro para todos los miembros de la comunidad educativa, tanto en el interior como el exterior del mismo", trasladan.

El claustro subraya que son las "instituciones que tienen la potestad de crear entornos de seguridad" las que "deben tomar medidas para que ir a estudiar no se convierta en una situación tensa y desagradable".

"Tiene que ser al contrario, que todos, profesores, alumnos y personal de administración y servicios, sonriamos cada mañana al llegar al lugar donde nuestras diferencias de etnia, de religión, de orientación sexual o de género desaparecen o sólo se hacen patentes para enriquecer nuestra identidad, no para crear distancias insalvables", remarca.

Los profesores del IES 'Sol de Portocarrero' destacan que, si bien los centros educativos "tienen la obligación de cuidar y proteger a sus alumnos", ese deber "también se debe hacer extensible a las familias, a las fuerzas de seguridad del Estado y a la sociedad en general".

"No queremos que algo así se vuelva a producir, no queremos tener miedo en nuestro entorno de trabajo y de formación académica y no vamos a permitir que ninguno más de nuestros alumnos salga herido", concluyen.