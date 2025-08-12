El PSOE de Almería acusa a la Junta de "desequilibrios territoriales" al contar con "1.500 sanitarios menos" que Córdoba

El parlamentario autonómico del PSOE por Almería José Luis Sánchez Teruel durante su intervención ante los medios frente al Hospital Universitario Torrecárdenas. - PSOE

ALMERÍA 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

El parlamentario autonómico del PSOE por Almería José Luis Sánchez Teruel ha criticado este martes que el Gobierno andaluz genere "desequilibrios territoriales injustificados" en materia sanitaria, como demuestra que la provincia, con 7.000 residentes más que Córdoba, cuente con "1.500 profesionales sanitarios menos".

En una nota, ha señalado que, según los datos provisionales de la encuesta continua de población a 1 de julio, Almería supera los 777.000 habitantes, lo que la sitúa como la quinta provincia andaluza más poblada, por delante de Córdoba, con casi 240.000 habitantes más que Huelva, 160.000 más que Jaén y a 170.000 de Granada.

En este contexto, Sánchez Teruel ha defendido que este crecimiento poblacional es un argumento "crucial" para exigir los servicios públicos que "por población nos corresponden" y ha advertido de que la falta de personal repercute en las listas de espera, que "afectan a unos 100.000 almerienses".

Asimismo, ha señalado que Córdoba cuenta con 750 enfermeros más y una ratio de 6,2 profesionales por habitante frente a los 4,7 de Almería, además de un 25 por ciento más de anestesistas, lo que provoca más pacientes "fuera de plazo" para operarse en Almería.

El dirigente socialista ha alertado de que la escasez de anestesistas "cierra quirófanos y camas" en hospitales, como ocurre este verano, en el que se han clausurado "más de 200 camas en la provincia", frente al "anuncio de cero camas cerradas" que hizo Juanma Moreno en 2019.

Además, ha reclamado que los Presupuestos de 2026 contemplen un incremento de plantillas para los hospitales de la provincia, más necesario aún por la futura apertura del segundo hospital del Poniente y del centro de especialidades de Torrecárdenas.

Sánchez Teruel ha exigido que se culminen obras sanitarias "anunciadas año tras año pero sin ejecutar", como la ampliación del hospital del Poniente con un nuevo edificio norte, el nuevo edificio de diálisis del Hospital de La Inmaculada en Huércal-Overa o la reforma de las urgencias y UCI de Torrecárdenas, donde "tampoco están operativas todas las consultas de urgencias por falta de personal, ocasionando largas esperas y conflictos entre usuarios y sanitarios".