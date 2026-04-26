El PSOE de Almería apuesta por garantizar la pesca artesanal y preservar su legado en entornos como Cabo de Gata

Los candidatos del PSOE al Parlamento de Andalucía, José Nicolás Ayala y Fátima Herrera, en el núcleo de Cabo de Gata (Almería). - PSOE DE ALMERÍA

ALMERÍA 26 Abr. (EUROPA PRESS) -

Los candidatos del PSOE al Parlamento de Andalucía, José Nicolás Ayala y Fátima Herrera, se han desplazado al núcleo de Cabo de Gata para mantener una reunión con Luis Rodríguez, presidente de la Asociación Pescadores Artesanales del Parque Natural de Cabo de Gata-Nijar (Pescartes).

Tal y como ha asegurado la formación en una nota, Ayala ha explicado al hilo que "esta actividad social, medioambiental y económicamente sostenible y que mantiene vivo un gran patrimonio cultural, está en peligro porque quedan muy pocas embarcaciones que se dediquen a esa modalidad de pesca en nuestra provincia", por lo que ha anunciado que desde el PSOE "no vamos a quedarnos de brazos cruzados y vamos a estar a su lado para mantener viva una tradición que es de todos los almerienses". Este tipo de pesca se da en el núcleo de Cabo de Gata, en Las Negras, San José y La Isleta del Moro.

Así, ha anunciado una serie de propuestas que buscan proteger la actividad y "darle un nuevo impulso". Para Ayala, es fundamental "poner en valor el patrimonio cultural que supone la pesca artesanal".

"Es necesario que toda Almería, toda Andalucía y todo el país conozca la riqueza que representa esta forma de vida", ha señalado, por lo que se compromete a "desarrollar campañas de divulgación para que la gente entienda que detrás de cada producto que se desembarca hay un esfuerzo, una historia y un compromiso con el medio ambiente".

En este sentido, ha avanzado que su formación apuesta por realizar acciones para promocionar el consumo del pescado fresco capturado con métodos artesanales "para que los consumidores puedan valorar la calidad y la sostenibilidad del trabajo de estos pescadores".

Otra medida tiene que ver con el "gran potencial" que puede suponer la fusión de la pesca tradicional con el turismo. El candidato socialista ha concretado que "Cabo de Gata es un lugar único y estamos convencidos de que muchas personas estarían interesadas en conocer su trabajo, en vivir la experiencia de la pesca artesanal y en aprender de la sabiduría y respeto por el mar de sus pescadores".

Estas medidas suponen, para el candidato socialista, "un compromiso firme para asegurar el relevo generacional y evitar que esta actividad desaparezca porque detrás de cada embarcación, detrás de cada jornada en la mar hay historias y sacrificios que han pasado de generación en generación y no deben perderse", ha concluido.